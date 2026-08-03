プロボクシング元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M・T）は2日、拠点を置く相模原市で行われたイベントに出席。化粧品ブランド「pure medel（ピュアメデル）」と共同開発し、5日から発売するボディーローション「BIGBANG BODY LOTION premium」（税込み3500円）の初回分（約900本）の売り上げを、熊本地震被災地に全額寄付することを報告した。

「亡くなられた方もいらっしゃって、現在も被害が続いている。少しでも助けになれればという気持ちで、協力させていただきたい」。相模原市の本村賢太郎市長も同市職員を被災地に派遣していることを明かし、ともに被災地への支援を呼びかけた。

《井上尚弥にリベンジ「振り向かせる》中谷はイベントで「また世界王者、パウンド・フォー・パウンド（PFP＝全階級を通じての最強ランキング）1位を目指す」と話し、5月2日に東京ドームで井上尚弥に判定で敗れてからの再起を改めて誓った。

現在はPFP7位だが「井上選手が振り向いてくれるようなファイトをすることが近道」とリベンジで形勢逆転を狙う。近くフェザー転級を目指す尚弥を追いかけて無理に階級を上げることはしないが、まずはスーパーバンタム級で活躍し、再びビッグマッチ実現を目指す。次戦は年明け以降になる見込みで「ベストの状態でリングに上がれるように過ごす」と話した。