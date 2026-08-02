「ダサい中年男性」に共通する“時代遅れのファッション”とは。100万円の「ROLEX」より5万円の「COACH」が良い理由／女性が男性を本当に見ているポイントを考えてみた
女性にモテたい--その一心で高級ブランドの服や高級時計に投資している男性は、決して少なくありません。特に中年男性になると、収入にも余裕が出てくるぶん、身につけるものにお金をかけたくなるものです。
ただ、その努力が本当に女性に届いているのか、一度立ち止まって考えてみる必要があるのかもしれません。ハイブランドで固めた男性を見たとき、女性は本当にその金額や格を見てくれているのでしょうか。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ人気コラムから、堺屋大地氏による1本。100万円のROLEXから5万円のCOACHに乗り換えたという自身の体験を交えながら、「モテるファッション」の本質を語ります。
記事の後半では、「モテる男性」の条件についてちょっと考えてみました。あなたのファッション投資、本当に正しい方向に向かっていますか？
＊ ＊ ＊
◆いくらカネを掛けてもモテない人はモテない
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
さて、今回は中年男性のファッションに関する大きな勘違いについて解説させていただきます。
女性にモテたくてハイブランドの服や高級時計、高級アクセを身に着けている人は要注意です。
結論から言いますと、
《コーディネートにいくらカネを掛けてもモテない人はモテない》
コレです。
もちろんキャバ嬢やホステス、もしくはハイブランド好きの女性が相手なら、モテ効果はあるでしょう。
男性が好むブランドにも詳しい子が多いですから、目の前の男のコーデ総額がいくらぐらいかがわかるからです。
ただ逆に言うと、そういったお金が大好きな女性やお金が掛かる一部の女性以外の、世の中の大半の女性にはモテ効果はほとんどありません。
ファッションにお金を掛ければ掛けるほどモテ度が上がると考えているとしたら、それはだいぶ時代遅れな発想なのです。
◆全身「ユニクロ」でもオシャレに見えるもの
コーデにお金を掛けるだけ無駄だというわけではありません。
ファッションに関するセンスがある人なら、ハイブランド服や高級時計や高級アクセを、品良くスマートに身に着けられ、それによってモテ度が上がるでしょう。
ですが、そういうもともとセンスがある人なら、仮に全身が「ユニクロ」でもオシャレに見えるもの。
センスがない人は全身ハイブランドでコーデしたところでオシャレには見えず、モテないというわけです。
つまり、ファッションでモテ度が上がるかどうかは、カネをどれだけかけるかは二の次。
大前提としてセンスが良くなければ意味がないということ、コーデにカネを掛けてモテている人がいたとしても、その人はもとからセンスが良く、カネを掛けなくてもモテるということでもあります。
◆ユニクロの新作を店員に尋ねながら選べばOK
ですからセンスに自信がないなら、ハイブランドの服などで散財せずに、ユニクロに行ってそのシーズンの新作商品を買うので充分。
ユニクロ服でもジャストサイズで着こなせばオシャレに見せられるものです。
ユニクロ服のなかでも、どういう上下の組み合わせをすればいいかがわからなければ、店員さんに聞けばいいのです。
ただ、その努力が本当に女性に届いているのか、一度立ち止まって考えてみる必要があるのかもしれません。ハイブランドで固めた男性を見たとき、女性は本当にその金額や格を見てくれているのでしょうか。
記事の後半では、「モテる男性」の条件についてちょっと考えてみました。あなたのファッション投資、本当に正しい方向に向かっていますか？
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◆いくらカネを掛けてもモテない人はモテない
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
さて、今回は中年男性のファッションに関する大きな勘違いについて解説させていただきます。
女性にモテたくてハイブランドの服や高級時計、高級アクセを身に着けている人は要注意です。
結論から言いますと、
《コーディネートにいくらカネを掛けてもモテない人はモテない》
コレです。
もちろんキャバ嬢やホステス、もしくはハイブランド好きの女性が相手なら、モテ効果はあるでしょう。
男性が好むブランドにも詳しい子が多いですから、目の前の男のコーデ総額がいくらぐらいかがわかるからです。
ただ逆に言うと、そういったお金が大好きな女性やお金が掛かる一部の女性以外の、世の中の大半の女性にはモテ効果はほとんどありません。
ファッションにお金を掛ければ掛けるほどモテ度が上がると考えているとしたら、それはだいぶ時代遅れな発想なのです。
◆全身「ユニクロ」でもオシャレに見えるもの
コーデにお金を掛けるだけ無駄だというわけではありません。
ファッションに関するセンスがある人なら、ハイブランド服や高級時計や高級アクセを、品良くスマートに身に着けられ、それによってモテ度が上がるでしょう。
ですが、そういうもともとセンスがある人なら、仮に全身が「ユニクロ」でもオシャレに見えるもの。
センスがない人は全身ハイブランドでコーデしたところでオシャレには見えず、モテないというわけです。
つまり、ファッションでモテ度が上がるかどうかは、カネをどれだけかけるかは二の次。
大前提としてセンスが良くなければ意味がないということ、コーデにカネを掛けてモテている人がいたとしても、その人はもとからセンスが良く、カネを掛けなくてもモテるということでもあります。
◆ユニクロの新作を店員に尋ねながら選べばOK
ですからセンスに自信がないなら、ハイブランドの服などで散財せずに、ユニクロに行ってそのシーズンの新作商品を買うので充分。
ユニクロ服でもジャストサイズで着こなせばオシャレに見せられるものです。
ユニクロ服のなかでも、どういう上下の組み合わせをすればいいかがわからなければ、店員さんに聞けばいいのです。