楽天モバイル「三木谷キャンペーン」等に新条件追加！iPhone2万円割引の対象外など全3種
チャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「【知らないと損】楽天モバイルキャンペーンがまた変更…いつの間にか対象外に！ #楽天モバイル #三木谷キャンペーン #従業員紹介キャンペーン #紹介キャンペーン #mnp #ネコさや」を公開した。楽天モバイルの主要なキャンペーンに新たな条件が追加されたことを受け、変更点の詳細について解説している。
今回のアップデートでは、知らずに申し込むとキャンペーンの対象外となってしまう可能性のある3つの新条件が追加された。
1つ目の条件は、「三木谷キャンペーン」のみに適用されるiPhone割引に関する変更である。従来は適用されていた割引だが、Webで端末を予約購入した場合は2万円割引の対象外となった。なお、店舗で申し込みをした場合は引き続き割引の対象となる。
2つ目は、「三木谷キャンペーン」「従業員紹介キャンペーン」「紹介キャンペーン」の3つすべてに共通する変更点だ。これまでは併用可能だった「楽天市場店のiPhone 6,000円割引」が、今後は併用不可となる。これにより、楽天市場での購入によるポイント還元が受けられなくなるため、日頃から楽天ポイントを貯めているユーザーは注意が必要である。
3つ目は、「三木谷キャンペーン」と「従業員紹介キャンペーン」を対象としたルールの厳格化だ。契約後に短期間で解約したり、再契約と解約を繰り返したりするなど、特典目的の申し込みであると判断された場合、ポイント付与の対象外になる可能性があるという。
動画の最後には、これらの変更点を踏まえ、キャンペーンを利用する前に必ず最新情報を確認するよう注意喚起がなされた。楽天モバイルへの乗り換え（MNP）や新規契約、そして各キャンペーンの利用を検討しているユーザーにとって、申し込み前の確認が必須となる重要なアップデート内容となっている。
今回のアップデートでは、知らずに申し込むとキャンペーンの対象外となってしまう可能性のある3つの新条件が追加された。
1つ目の条件は、「三木谷キャンペーン」のみに適用されるiPhone割引に関する変更である。従来は適用されていた割引だが、Webで端末を予約購入した場合は2万円割引の対象外となった。なお、店舗で申し込みをした場合は引き続き割引の対象となる。
2つ目は、「三木谷キャンペーン」「従業員紹介キャンペーン」「紹介キャンペーン」の3つすべてに共通する変更点だ。これまでは併用可能だった「楽天市場店のiPhone 6,000円割引」が、今後は併用不可となる。これにより、楽天市場での購入によるポイント還元が受けられなくなるため、日頃から楽天ポイントを貯めているユーザーは注意が必要である。
3つ目は、「三木谷キャンペーン」と「従業員紹介キャンペーン」を対象としたルールの厳格化だ。契約後に短期間で解約したり、再契約と解約を繰り返したりするなど、特典目的の申し込みであると判断された場合、ポイント付与の対象外になる可能性があるという。
動画の最後には、これらの変更点を踏まえ、キャンペーンを利用する前に必ず最新情報を確認するよう注意喚起がなされた。楽天モバイルへの乗り換え（MNP）や新規契約、そして各キャンペーンの利用を検討しているユーザーにとって、申し込み前の確認が必須となる重要なアップデート内容となっている。
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