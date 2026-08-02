〈冷やしキュウリで510人食中毒も…〉花火大会の「豚の丸焼き」、キッチンカーの「ケバブ」も…酷暑の夏祭りで注意したい食べ物

夏祭りの定番グルメにも、思わぬ食中毒リスクが潜んでいる。花火大会の豚の丸焼き、キッチンカーのケバブ、露店の冷やしキュウリで実際に起きた食中毒など、過去の事例から、酷暑のイベントで注意すべきポイントを探る。

【画像】加熱しても要注意な食品も

夏の屋外での食中毒リスクは過去の事例を振り返ると、肉料理、生野菜、麺類、キッチンカーで提供された食品など、さまざまな料理で食中毒が発生していることがわかる。

2025年8月、山梨県笛吹市で開かれた石和温泉花火大会では、協賛者席エリアで提供された食事による食中毒が発生した。食事をした310人のうち11人が下痢や発熱、腹痛などを訴え、患者の便からサルモネラ属菌が検出された。山梨県は、豚の半身を炭火で焼いて切り分けた「豚の丸焼き」を原因食品と推定した。

ただし、県の公表資料では、加熱不足や二次汚染、保管状態など、具体的にどの工程で菌が食品に付着・増殖したのかは明らかにされておらず、加熱不足が原因だったかどうかも不明だ。一般論として、厚生労働省は肉料理を中心部まで十分に加熱し、中心温度75℃で1分間以上を目安とするよう呼びかけている。

生肉を扱った手指や包丁、まな板から、加熱済みの料理に菌が移る「二次汚染」にも注意が必要だ。生肉用と調理済み食品用の器具を使い分け、手洗いや洗浄を徹底することが求められる。

食中毒は、昔ながらの屋台だけで起きるわけではない。

2024年6月、千葉県柏市内のイベントに「ケバブ」を出店したキッチンカーを原因施設とする食中毒が発生した。最終的な調査では、喫食者24人のうち15人が発症した。病因物質はノロウイルスで、調理従事者の手指を介した食品の汚染が推定原因とされた。

厚生労働省の事案報告では、イベント主催者に対し、「食中毒等の健康危害事案の発生に備えて、必要な情報を速やかに保健所へ提供できるよう、平時から出店者情報の整理を行う」よう指導することが重要だと総括している。

キッチンカーだから危険なのではない。営業形態にかかわらず、繁忙時にも手洗いや器具の洗浄、調理従事者の健康管理を徹底する必要がある。

持ち帰った「焼きそば」、「冷やしキュウリ」でも食中毒が…

2019年8月、横浜市内の地域夏祭りでは、セレウス菌による食中毒と判断された。

横浜市によると、焼きそばは長時間常温で保管され、その後、余った焼きそばを持ち帰って翌日に食べた2人が嘔吐や下痢などを発症した。市は、常温保管中にセレウス菌が増殖したことが食中毒の原因になったとしている。市は、この事例について、

「夏祭りで余った焼きそばを持ち帰って、次の日に食べた人たちに嘔吐などの症状が出ました」

と注意を促している。

セレウス菌は熱に強い芽胞を形成するため、通常の加熱調理後も一部が生き残ることがある。調理後の食品を常温で長く置くと、生き残った菌が増殖し、毒素を作るおそれがある。

鉄板で十分に焼いた料理でも、その後の温度管理が悪ければ安全とは限らない。もったいないと感じても、常温で長く置かれた食品は持ち帰らず、早めに処分することが重要だ。

2014年7月、静岡市の安倍川花火大会では、露店で販売された冷やしキュウリを原因とする腸管出血性大腸菌O157の集団食中毒が発生した。

調査で定められた症例定義に該当した人は513人。このうち、冷やしキュウリを食べ、所定の期間内に症状が確認された510人が食中毒患者と認定され、114人が入院した。販売されたのは、ヘタを取り、皮を縞状にむいたキュウリを、市販の浅漬けの素を水で薄めた液に漬け、割り箸に刺した食品だった。

キュウリの洗浄や皮むきなどは、スライドドアを開けた車内で行われていた。調査では、調理工程の多くが屋外で行われ、手洗いや食材・器具の洗浄時に石けんや消毒剤が使用されていなかったこと、キュウリの温度管理が不適切だったことなどが確認された。

ただし、O157が原材料、調理器具、従事者、周辺環境のどこから付着したのか、具体的な汚染経路は特定されていない。キュウリ自体が常に危険という意味ではない。加熱せずに提供する食品は、調理中に菌が付着しても、最後に加熱して死滅させる工程がない。

「野菜だから安心」「冷えているから大丈夫」とは限らないのだ。

イベント会場では、料理が直射日光の下や常温で長時間並べられていないかを確認したい。冷たい食品も、保冷容器や冷蔵設備で管理されているかが判断材料になる。

厚生労働省は、残った食品について、

「ちょっとでも怪しいと思ったら、食べずに捨てましょう。口に入れるのは、やめましょう」

と呼びかけている。

夏のイベントでは熱中症対策と同時に、「買ったら早めに食べる」「常温のまま持ち歩かない」「十分に加熱されたものを選ぶ」という食品の温度管理にも気を配りたい。

取材・文／集英社オンライン編集部