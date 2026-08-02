【意外と知らない】赤ちゃんの離乳食「食べ過ぎ」問題の原因と、底なしの食欲を止める3つの戦術
YouTubeチャンネル「12人産んだ 助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「赤ちゃん、食べ過ぎ！？離乳食どこまであげていい？見極めルール」を公開した。動画では、助産師のHISAKOさんが赤ちゃんの離乳食における「食べ過ぎ問題」の原因と、その見極めや具体的な対処法について詳しく解説している。
離乳食に関する悩みは「食べない」ことが一般的だが、逆に「食べ過ぎて困る」という声も少なくない。HISAKOさんは、赤ちゃんが底なし沼のように食べる原因として、「情緒的な要因」「丸飲みによる満腹中枢の未刺激」「単純に消化機能が元気な証拠」の3点を挙げる。
情緒的な要因としては、暇だから、噛む感覚が楽しい、食べるとママが褒めてくれるからといった理由が考えられるという。さらに丸飲みについては、「噛むっていう作業が15分から20分くらいあって初めて満腹中枢って刺激される」と指摘。柔らかすぎる離乳食は丸飲みしやすいため、少し固形のものを入れ込んで噛まないと飲めない状態を作ることが重要だという。
また、多くの親が誤解している点として、「1歳まではミルクと母乳が栄養のメイン」であると説明した。離乳食の本来の目的は、足りない栄養素の補助と、「お腹いっぱい」という感覚に気づく練習であると語った。
これを踏まえ、底なしの食欲を止める戦術として、形を残して噛む回数を増やすこと、親の直感を信じて「おしまい！」とけじめをつける勇気を持つこと、1歳を過ぎたら野菜でかさ増しをすることを提案。泣いて催促されても、お皿やエプロンといった食事の環境から切り離して気を逸らすことが有効だという。さらに、「めっちゃ食べる子」への対処法として、先にミルクや母乳を飲ませて小腹を満たしてから離乳食を与えるというアプローチも紹介している。
最後にHISAKOさんは、母子手帳の成長曲線が右上がりで体調不良がなければ、その量こそが適量であると結論づけた。マニュアルや数字に翻弄されず、目の前の赤ちゃんをしっかり観察することの大切さを学べる内容となっている。
離乳食に関する悩みは「食べない」ことが一般的だが、逆に「食べ過ぎて困る」という声も少なくない。HISAKOさんは、赤ちゃんが底なし沼のように食べる原因として、「情緒的な要因」「丸飲みによる満腹中枢の未刺激」「単純に消化機能が元気な証拠」の3点を挙げる。
情緒的な要因としては、暇だから、噛む感覚が楽しい、食べるとママが褒めてくれるからといった理由が考えられるという。さらに丸飲みについては、「噛むっていう作業が15分から20分くらいあって初めて満腹中枢って刺激される」と指摘。柔らかすぎる離乳食は丸飲みしやすいため、少し固形のものを入れ込んで噛まないと飲めない状態を作ることが重要だという。
また、多くの親が誤解している点として、「1歳まではミルクと母乳が栄養のメイン」であると説明した。離乳食の本来の目的は、足りない栄養素の補助と、「お腹いっぱい」という感覚に気づく練習であると語った。
これを踏まえ、底なしの食欲を止める戦術として、形を残して噛む回数を増やすこと、親の直感を信じて「おしまい！」とけじめをつける勇気を持つこと、1歳を過ぎたら野菜でかさ増しをすることを提案。泣いて催促されても、お皿やエプロンといった食事の環境から切り離して気を逸らすことが有効だという。さらに、「めっちゃ食べる子」への対処法として、先にミルクや母乳を飲ませて小腹を満たしてから離乳食を与えるというアプローチも紹介している。
最後にHISAKOさんは、母子手帳の成長曲線が右上がりで体調不良がなければ、その量こそが適量であると結論づけた。マニュアルや数字に翻弄されず、目の前の赤ちゃんをしっかり観察することの大切さを学べる内容となっている。
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チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！ 多くのママに関わってきた経験と 自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。 キレイゴト抜き方法論をお伝えする 『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！ YouTube登録者数61万人