「画像一枚でこんな面白いのずるい」あす放送『笑点』出演者にSNS「56歳でこの跳躍力はすごいよ」「大好きなコンビ」
日本テレビ系『笑点』（後5：30）の公式Xが8月1日、更新し、あす放送回の演芸コーナー出演者を発表した。
【写真】「画像一枚でこんな面白いのずるい」SNSがざわついた『笑点』出演者
「明日の『笑点』 8月2日（日）放送 演芸コーナー出演者 テツandトモ」と伝え、写真をアップした。テツandトモの出演に「大好きなコンビ」「大好き!!!!!」といった声が集まった。
さらに、笑点のステージでジャンプするテツの姿にSNSでは「跳びすぎだろ」「56歳でこの跳躍力はすごいよ」「ジャンプ力やば過ぎだろう…」「画像一枚でこんな面白いのずるいww」といった反響が寄せられた。
【写真】「画像一枚でこんな面白いのずるい」SNSがざわついた『笑点』出演者
「明日の『笑点』 8月2日（日）放送 演芸コーナー出演者 テツandトモ」と伝え、写真をアップした。テツandトモの出演に「大好きなコンビ」「大好き!!!!!」といった声が集まった。
さらに、笑点のステージでジャンプするテツの姿にSNSでは「跳びすぎだろ」「56歳でこの跳躍力はすごいよ」「ジャンプ力やば過ぎだろう…」「画像一枚でこんな面白いのずるいww」といった反響が寄せられた。