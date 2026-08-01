木村昴、父はドイツ人…知られざる本名をサラリと明かす 共演者も驚きの声「そうなんですか!？」
声優の木村昴（36）が1日放送のNHK『土スタ』に出演。本名を明かし、共演者を驚かせた。
【比較写真】この1年で激太り…フェイスラインがスッキリしていた頃の木村昴
冒頭、MCの近藤春菜（ハリセンボン）から「今年4月にスタートしました『世界でひらけ！ひみつのドアーズ』の水先案内人、木村昴さんです！」と紹介を受けると、木村は「どうも、よろしくお願いします！」とあいさつ。続けて「僕、本名はスバル・サミュエル・バーチュっていうんですけど」と本名を打ち明けた。
これに近藤は「そうなんですか!？」と驚きの声を上げると、木村は「カッコつけて言おうかな。どうも、スバル・サミュエル・バーチュです！」と決め顔でカメラ目線。近藤は「ゲストをいいことに」とツッコんで、スタジオの笑いを誘った。
木村は日本人の母と、ドイツ人オペラ歌手の父親のもとに生まれ、7歳の頃に日本に移住した。
【比較写真】この1年で激太り…フェイスラインがスッキリしていた頃の木村昴
冒頭、MCの近藤春菜（ハリセンボン）から「今年4月にスタートしました『世界でひらけ！ひみつのドアーズ』の水先案内人、木村昴さんです！」と紹介を受けると、木村は「どうも、よろしくお願いします！」とあいさつ。続けて「僕、本名はスバル・サミュエル・バーチュっていうんですけど」と本名を打ち明けた。
これに近藤は「そうなんですか!？」と驚きの声を上げると、木村は「カッコつけて言おうかな。どうも、スバル・サミュエル・バーチュです！」と決め顔でカメラ目線。近藤は「ゲストをいいことに」とツッコんで、スタジオの笑いを誘った。
木村は日本人の母と、ドイツ人オペラ歌手の父親のもとに生まれ、7歳の頃に日本に移住した。