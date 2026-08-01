「粗末に扱いやがって」「ずいぶん失礼だな」J開幕の１週間前、日本代表戦士の“悲報”にSNS愕然「かわいそう」「行く必要ない」
J１のサンフレッチェ広島は７月30日、所属する日本代表GKの大迫敬介が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表した。
だが、新天地になると見られていたベルギー王者ユニオン・サン＝ジロワーズへの移籍は破談となったようだ。
ベルギーメディア『HBVL』は31日、「ユニオンは新たなGKを見つけた。エルベ・コフィがキェル・スエルペンの後任となる。同日、日本人選手のケイスケ・オオサコがユニオンの獲得候補リストに載っていることも発表されたが、どうやら彼は選ばれないようだ」と報じた。
Jリーグ開幕の１週間前、この一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「え？大迫破談なのか」
「泣く」
「なんですと」
「帰ってこい」
「海外移籍前提のチーム離脱からの破談なんてあるの？」
「リスペクトがないところなんて行く必要なんてないし、次探すにしてもじっくりよく考えてからにしてほしい」
「どうかうまくいきますように」
「かわいそう」
「事実ならずいぶん失礼だな」
「うちの大迫を粗末に扱いやがってめちゃめちゃ腹立たしい」
現地の情報によれば、大迫は他の欧州クラブとも交渉をしており、広島には戻らない可能性もあるという。いずれにしても、今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
だが、新天地になると見られていたベルギー王者ユニオン・サン＝ジロワーズへの移籍は破談となったようだ。
ベルギーメディア『HBVL』は31日、「ユニオンは新たなGKを見つけた。エルベ・コフィがキェル・スエルペンの後任となる。同日、日本人選手のケイスケ・オオサコがユニオンの獲得候補リストに載っていることも発表されたが、どうやら彼は選ばれないようだ」と報じた。
Jリーグ開幕の１週間前、この一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「泣く」
「なんですと」
「帰ってこい」
「海外移籍前提のチーム離脱からの破談なんてあるの？」
「リスペクトがないところなんて行く必要なんてないし、次探すにしてもじっくりよく考えてからにしてほしい」
「どうかうまくいきますように」
「かわいそう」
「事実ならずいぶん失礼だな」
「うちの大迫を粗末に扱いやがってめちゃめちゃ腹立たしい」
現地の情報によれば、大迫は他の欧州クラブとも交渉をしており、広島には戻らない可能性もあるという。いずれにしても、今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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