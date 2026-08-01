バロンドール投票権も持つサッカージャーナリスト・田村修一氏が7月29日に急逝

J3福島の59歳FWカズ（三浦知良）が、ベテランサッカージャーナリストの死を悼んだ。

カズは7月31日の練習後、29日に68歳で亡くなった田村修一氏を偲び「自分のことや日本サッカーのことを、たくさん発信していただいた。悲しいし、残念です」と話した。

田村氏はJリーグ開幕前の91年から35年間に渡ってサッカーを取材。国内の新聞や専門誌に寄稿するするとともに、レキップ紙やフランス・フットボール誌の特派員も務めた。親交の深いフィリップ・トルシエ氏やイビチャ・オシム氏らの著書も多数。バロンドール（世界最優秀選手賞）の投票権を持つ日本で唯一のジャーナリストでもあった。

「トルシエ監督の時や、そのずっと前から取材してもらいました。グアムの自主トレにも来てくれて、それをフランスのメディアを通して発信してくれました」

25日、天皇杯福島県代表決定戦でカズが決めたゴールは、ブラジルや英国、イタリアなど世界的なニュースになったが、フランスでもレキップ電子版が「59歳の日本サッカーのアイコンが、4年ぶり公式戦ゴール」と詳報。カズが世界で注目される裏には、今のようにネットが発展する以前から世界に向けて発進し続けた田村氏らの功績もある。

「僕のことや、日本サッカーのことを、国内だけでなく海外に向けてもポジティブに紹介してくれた。権威あるメディアを通じてだから、影響力も大きかったですね」

時にはサッカーだけでなく、柔道や水泳などフランスからの依頼で日本のスポーツを取材することもあった。慣れない現場でも真摯に選手の話を聞き、発信した。サッカーだけにとどまらず、日本とフランスのスポーツの架け橋だった。

「選手のことを大事に思ってくれるんです。僕のことも常にリスペクトしてもらいました。すごくていねいに話を聞いていただきました。話をしていると、分かるんですよね。田村さんの人柄の良さが」

8月9日にはプロ42年目のシーズンが開幕する。来年2月には還暦の誕生日も迎える。長い選手生活で、数えきれないほどのメディアの取材を受けた。その中でも、世界に向けて発進を続けてくれた田村氏の存在は大きかった。

「早すぎますよね。悲しいです。まだまだ取材して欲しかったし、もっともっと書いてほしかった。素晴らしいジャーナリストでした。お世話になったし、本当に感謝しています。残念でなりません」

合掌。（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）