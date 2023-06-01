「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
日本代表の主力から驚きのコメントが飛び出した。
今夏にクリスタル・パレスとの契約を延長したMF鎌田大地が、『テレビ朝日スポーツ』の公式YouTubeが公開したインタビューの中で、サウジアラビアリーグへの移籍を本気で考えていたことを明かしたのだ。
「去年の冬ぐらいまでは、本当にサウジアラビアとかに行って、実際オファーもあったんで、人生を上がりに行こうかなと思ってたんですけど」
そう切り出した29歳は、「それを３月ぐらいにもう決めようと思ってて、親に電話したら、喜ばれると思ってたんすけど、『今のタイミングでは絶対にやめて欲しい』みたいな感じで言われて。すごい額だったんで、喜ばれると思ったら全然そんなことはなかった」と続けた。
中東行きを“阻止”したのは、なんと親だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」
今夏にクリスタル・パレスとの契約を延長したMF鎌田大地が、『テレビ朝日スポーツ』の公式YouTubeが公開したインタビューの中で、サウジアラビアリーグへの移籍を本気で考えていたことを明かしたのだ。
「去年の冬ぐらいまでは、本当にサウジアラビアとかに行って、実際オファーもあったんで、人生を上がりに行こうかなと思ってたんですけど」
そう切り出した29歳は、「それを３月ぐらいにもう決めようと思ってて、親に電話したら、喜ばれると思ってたんすけど、『今のタイミングでは絶対にやめて欲しい』みたいな感じで言われて。すごい額だったんで、喜ばれると思ったら全然そんなことはなかった」と続けた。
中東行きを“阻止”したのは、なんと親だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」