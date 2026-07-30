地上15メートルにあるマンションの一室にベランダから侵入し、現金を盗んだなどとして60歳の男が警視庁に逮捕されました。男のスマートフォンには「落下傘部隊 死亡率」と検索履歴が残っていました。

窃盗などの疑いで逮捕されたのは東京・北区の職業不詳、黒井修司容疑者（60）です。

黒井容疑者は今年4月、練馬区下石神井のマンションで4階の部屋と5階の部屋にそれぞれベランダから窓ガラスを割って侵入し、現金2万4000円が入った封筒やリュックサックなどを盗んだ疑いがもたれています。

このマンションの4階は地上12メートルの高さにあり、さらに5階は地上15メートルの高さにあるということですが、警視庁は黒井容疑者が非常階段を上ってから、建物の外壁をつたいベランダから侵入した可能性があるとみて調べています。

取り調べに対し、黒井容疑者は「覚えていませんし記憶にありません」と容疑を否認していますが、黒井容疑者のスマートフォンには「落下傘部隊 死亡率」と検索した履歴が残っていたということで、警視庁は関連を調べています。