高校野球CMで話題の美女20歳、美脚あらわの短パン姿に反響
タレントの宝持沙那が29日にInstagramを更新。ショートパンツ姿のオフショットを披露すると、ファンから「カワイイ」「あまりにも美脚」といった声が集まった。
【別カット】高校野球CMで話題の美女20歳、笑顔と美脚がまぶしいオフショット
宝持が「足のサイズ大きいよね笑」と投稿したのは自身のソロショット。複数披露されている写真にはTシャツ＆ショートパンツ姿の宝持がカメラに笑顔でオーズを決める様子が収められている。
彼女の投稿にファンからは「めちゃナチュラルでカワイイ」「いやーほんとにかわいい」「あまりにも美脚すぎて」「果てしなく長い脚！」などの反響が寄せられている。
■宝持沙那（ほうもつ さな）
2006年1月10日生まれ。大阪府出身。2022年2月に芸能界入り。2023年には、第105回全国高校野球選手権記念大会CMに出演。マネジャー役を演じ脚光を浴びた。
引用：「宝持沙那」Instagram（@homotsusana）
【別カット】高校野球CMで話題の美女20歳、笑顔と美脚がまぶしいオフショット
宝持が「足のサイズ大きいよね笑」と投稿したのは自身のソロショット。複数披露されている写真にはTシャツ＆ショートパンツ姿の宝持がカメラに笑顔でオーズを決める様子が収められている。
彼女の投稿にファンからは「めちゃナチュラルでカワイイ」「いやーほんとにかわいい」「あまりにも美脚すぎて」「果てしなく長い脚！」などの反響が寄せられている。
■宝持沙那（ほうもつ さな）
2006年1月10日生まれ。大阪府出身。2022年2月に芸能界入り。2023年には、第105回全国高校野球選手権記念大会CMに出演。マネジャー役を演じ脚光を浴びた。
引用：「宝持沙那」Instagram（@homotsusana）