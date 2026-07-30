現役内科医が検証して判明。そうめん単品食いで膵臓を「2回」働かせてしまう意外な落とし穴

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糖尿病内科医の山村そうが "体を張って検証"する血糖値実験チャンネルです🧑‍⚕️ コンビニ商品・チェーン店メニュー・話題のグルメなどを実際に食べて測定。 「これって血糖値どうなるの？」を、医師自らリアルデータで解説します🔥