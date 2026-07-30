「“日本のソン・フンミン”がついに出現した」ドイツ強豪で評価急上昇の18歳逸材に韓国メディアが衝撃！「我が国を今後15年間苦しめる神童」「大きな脅威」
今夏にガンバ大阪からドイツの強豪ドルトムントに期限付き移籍をしたMF山本天翔は、プレシーズンマッチ初戦でゴールを決め、鮮烈なデビューを飾った。
U-23チームでプレーする予定だったが、日本ツアーのメンバーにも選ばれ、７月29日に行われたセレッソ大阪戦（０−１）でも先発出場で奮闘。いまはその相手チームでプレーするドルトムントのレジェンド、香川真司と重ねる声が早くも出るほどだ。
そんな逸材に、韓国メディアも注目。『Xports News』は７月29日「“日本のソン・フンミン”がついに出現！今後15年間、韓国を苦しめる神童が現れたのか。2007年生まれの超有望株、ドルトムントで急成長しトップチームのツアーにも帯同」と見出しを打ち、次のように報じた。
「その成長の軌跡は、18歳でハンブルガーSVのトップチームデビューを飾ったソン・フンミンを彷彿とさせる。日本サッカー界に新たな神童が現われ、すでに欧州の舞台への挑戦で大きな注目を集めている」
記事は「山本の経歴は、Kリーグのユースでプレーした後、10代後半でハンブルガーSへ移籍し、18歳でブンデスリーガデビューを果たしたソン・フンミンの歩みと重なる部分がある」とし、こう続けている。
「現在はBチームだが、ドイツや日本のメディアは、シーズン途中にトップチームへ昇格する可能性をすでに予想している」
「ドルトムントで順調に成長を続ければ、スペインのバレンシアへ移籍したFW佐藤龍之介と共に、強力な日本の攻撃陣を形成する可能性がある。そうなれば、韓国サッカー界にとって大きな脅威となるだろう」
評価急上昇の山本。今後の活躍が楽しみでならない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ドルトムントの18歳日本人MFが鮮烈デビュー弾！
U-23チームでプレーする予定だったが、日本ツアーのメンバーにも選ばれ、７月29日に行われたセレッソ大阪戦（０−１）でも先発出場で奮闘。いまはその相手チームでプレーするドルトムントのレジェンド、香川真司と重ねる声が早くも出るほどだ。
そんな逸材に、韓国メディアも注目。『Xports News』は７月29日「“日本のソン・フンミン”がついに出現！今後15年間、韓国を苦しめる神童が現れたのか。2007年生まれの超有望株、ドルトムントで急成長しトップチームのツアーにも帯同」と見出しを打ち、次のように報じた。
記事は「山本の経歴は、Kリーグのユースでプレーした後、10代後半でハンブルガーSへ移籍し、18歳でブンデスリーガデビューを果たしたソン・フンミンの歩みと重なる部分がある」とし、こう続けている。
「現在はBチームだが、ドイツや日本のメディアは、シーズン途中にトップチームへ昇格する可能性をすでに予想している」
「ドルトムントで順調に成長を続ければ、スペインのバレンシアへ移籍したFW佐藤龍之介と共に、強力な日本の攻撃陣を形成する可能性がある。そうなれば、韓国サッカー界にとって大きな脅威となるだろう」
評価急上昇の山本。今後の活躍が楽しみでならない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ドルトムントの18歳日本人MFが鮮烈デビュー弾！