「これがオールスターの醍醐味」セパの垣根を越えて熱狂！臨場感MAXな野球観戦の楽しみ方
YouTubeチャンネル「トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者」が「【最高の祭り】セパ関係なく両方応援し盛り上がる東京ドーム外野席のリアルな臨場感MAXの現地観戦動画！『読売倒せ』＆チャンテを歌いまくり盛り上がるオールスター2026！2026年7月28日」と題した動画を公開しました。東京ドームで開催された「オールスター2026」の熱気あふれる現地観戦の様子を紹介しています。
動画の冒頭、トラヤマさんはレフトスタンドの座席から「今日はライトを取りたかったがレフトしか取れなかったので両方応援します」と語り、セ・パ両リーグの応援を楽しむ姿勢を見せます。試合前には球場グルメの「マイナビオールスター マスカットサワー（850円）」を購入し、「甘すぎず酸っぱすぎず最高のバランス」と絶賛しました。
試合が始まると、坂本勇人選手の登場曲「キセキ」を球場全体で大合唱したり、佐藤輝明選手や細川成也選手のホームランで沸いたりと、外野席は大盛り上がり。カープのスクワット応援をパリーグ側のファンも一緒に行う光景には、「これがオールスターの醍醐味 相手の応援も楽しむ！」と興奮気味に語るトラヤマさんの姿が収められています。
さらに動画では、西武名物の投手交代後のエールや、各球団の特色あるチャンステーマ（チャンテ）が次々と登場。「読売倒せ」コールや、判定に対して「ヤジが飛び交う」など、外野席ならではのリアルな雰囲気も伝えられています。終盤には西川史礁選手の2ランホームランなどで球場の熱気は最高潮に達し、試合はパリーグの勝利で幕を閉じました。
普段は異なるチームを応援するファン同士が、垣根を越えて一緒に盛り上がるオールスターならではの魅力が詰まった動画です。次回の野球観戦や、球場での応援の楽しみ方として参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画の冒頭、トラヤマさんはレフトスタンドの座席から「今日はライトを取りたかったがレフトしか取れなかったので両方応援します」と語り、セ・パ両リーグの応援を楽しむ姿勢を見せます。試合前には球場グルメの「マイナビオールスター マスカットサワー（850円）」を購入し、「甘すぎず酸っぱすぎず最高のバランス」と絶賛しました。
試合が始まると、坂本勇人選手の登場曲「キセキ」を球場全体で大合唱したり、佐藤輝明選手や細川成也選手のホームランで沸いたりと、外野席は大盛り上がり。カープのスクワット応援をパリーグ側のファンも一緒に行う光景には、「これがオールスターの醍醐味 相手の応援も楽しむ！」と興奮気味に語るトラヤマさんの姿が収められています。
さらに動画では、西武名物の投手交代後のエールや、各球団の特色あるチャンステーマ（チャンテ）が次々と登場。「読売倒せ」コールや、判定に対して「ヤジが飛び交う」など、外野席ならではのリアルな雰囲気も伝えられています。終盤には西川史礁選手の2ランホームランなどで球場の熱気は最高潮に達し、試合はパリーグの勝利で幕を閉じました。
普段は異なるチームを応援するファン同士が、垣根を越えて一緒に盛り上がるオールスターならではの魅力が詰まった動画です。次回の野球観戦や、球場での応援の楽しみ方として参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
現在チャンネル登録者10万人を目指しています。 主に阪神戦がある日は毎日投稿してます。 たくさんの阪神ファン＆プロ野球ファンに おもしろいと思える動画を投稿しています。 "トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。