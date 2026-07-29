元「Repezen Foxx」のDJふぉい（30）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（56）がゲスト出演し、現在の主な収入源を明かす場面があった。

ふぉいから「最近どうですか?」と聞かれると、宮迫は「芸能界から消えて、コンビも解散して、やると思っていなかったYouTubeの世界に飛び込ませていただいて。テレビにいたら、たぶん関わらなかったであろう人たちと出会えて」と激動の日々を振り返る。

「何よりも、プライベートで行った“闇営業”で干されてしまった人間が、今は営業で生計を立てているというね」と明かしたが「青森に行ったり、あちこちから呼ばれたりするわけです。でもね、楽しいのよ」と充実した日々を過ごしているという。

「ファンの人たちと直接ふれ合う機会は、ほぼなかったから。『アメトーーク!』とか『ワンナイ』を見てくれていた世代の人たちが社長さんになっていたりして、呼んでくれるんです。だから、凄く喜んでくれる人たちと仕事ができるわけやんか。そこでまたつながりができて、どんどん広がっていく。いろんな仕事の人と出会えて、それが楽しくてね」と笑顔を見せていた。