「食べ物を探すのに精一杯」路上生活の64歳男性が明かす生活保護を受けない理由
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】食べ物を探すのに精一杯…路上生活者64歳とトラック運転手76歳の年金インタビュー」と題した動画を公開した。動画では、路上生活を送る64歳の男性と、元長距離トラック運転手の76歳の男性にインタビューを行い、それぞれの年金事情や現在の生活について赤裸々な本音が語られている。
動画の前半では、路上生活を送っているという64歳の男性に話を聞いた。これまでの仕事について尋ねると、「市役所で1～2ヶ月アルバイトした」程度だと明かし、現在は定まった住居を持たずに駅などで寝泊まりしているという。生活保護を受けない理由については「手続きが面倒だから」と語り、食事に困ることはあるものの、周囲の援助で生活が成り立っているため「今の生活の方が楽」と独自の価値観を明かした。また、国に対しては「生活保護法の改正」や「不動産の総量規制」を求める持論を展開している。
後半に登場したのは、公園で外国人に英語で話しかけ、独学で英会話を勉強しているという76歳の元長距離トラック運転手の男性。50代の頃に1型糖尿病を発症して仕事を辞めたといい、現在は夫婦ともに生活保護を受給していると明かした。受給している年金額は「3万ぐらい」だと語り、妹のサポートを得て生活保護の申請を行ったという。
若者へのメッセージを求められると、「自分の好きなことをやったらいい」とエールを送りつつ、「英語の勉強をマシメにしとけばよかった」と自身の後悔を交えて語った。
対照的な人生を歩んできた二人のリアルな声を通じて、年金や生活保護といった社会制度との関わり方、そして日常の中に何を見出すのかという個人の価値観が浮き彫りになるインタビューとなった。
動画の前半では、路上生活を送っているという64歳の男性に話を聞いた。これまでの仕事について尋ねると、「市役所で1～2ヶ月アルバイトした」程度だと明かし、現在は定まった住居を持たずに駅などで寝泊まりしているという。生活保護を受けない理由については「手続きが面倒だから」と語り、食事に困ることはあるものの、周囲の援助で生活が成り立っているため「今の生活の方が楽」と独自の価値観を明かした。また、国に対しては「生活保護法の改正」や「不動産の総量規制」を求める持論を展開している。
後半に登場したのは、公園で外国人に英語で話しかけ、独学で英会話を勉強しているという76歳の元長距離トラック運転手の男性。50代の頃に1型糖尿病を発症して仕事を辞めたといい、現在は夫婦ともに生活保護を受給していると明かした。受給している年金額は「3万ぐらい」だと語り、妹のサポートを得て生活保護の申請を行ったという。
若者へのメッセージを求められると、「自分の好きなことをやったらいい」とエールを送りつつ、「英語の勉強をマシメにしとけばよかった」と自身の後悔を交えて語った。
対照的な人生を歩んできた二人のリアルな声を通じて、年金や生活保護といった社会制度との関わり方、そして日常の中に何を見出すのかという個人の価値観が浮き彫りになるインタビューとなった。
YouTubeの動画内容
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