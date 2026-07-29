「逆流性食道炎」の意外な“原因”とは？ 胃腸を壊す「NGな食べ方」【医師監修】

よく噛まれていない食べ物が胃に届くと、胃はより強い力で長時間働き続けることになります。この状態が続くと、胃壁への刺激が増し、胃炎や逆流性食道炎を招くリスクがあります。

食後に胸やけや喉の不快感を覚える方は、食べ方そのものを見直すことも一つの方法かもしれません。

腸への影響も見逃せません。噛まずに飲み込まれた食べ物は、腸への負担を増やすだけでなく、腸内細菌のバランスを乱す原因になる可能性があります。腸内環境の乱れは、便秘や下痢といった不調だけでなく、血糖値のコントロールや免疫機能にも影響するとされています。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

早食い・噛まないが内臓に与えるダメージ

2014年岩手医科大学卒2016年仙台市立病院循環器内科2019年江戸川病院 糖尿病 ・代謝・腎臓内科2023年岩手県立中央病院 糖尿病 ・内分泌内科 兼 救急診療科2023年 医療 法人社団啓愛会理事2026年孝仁病院美希病院所属学会日本医師会 産業医日本循環器学会 循環器専門医日本 糖尿病 学会 糖尿病 専門医日本内 科学 会 総合内科専門医

このセクションでは、早食いや噛まない食べ方が胃や腸などの消化器官に与える具体的なダメージについて解説します。内臓は日々の食事によって直接影響を受ける臓器であり、食べ方の習慣がその健康状態を大きく左右します。

胃への過剰な負担と胃炎・逆流性食道炎のリスク

胃は食べ物を消化するために、胃酸や消化酵素を分泌し、筋肉を使って食べ物を細かく砕く働きをしています。口でよく噛まれた状態で胃に届いた食べ物と、ほとんど噛まれずに大きな塊のまま届いた食べ物では、胃にかかる負担がまったく異なります。

噛まれていない食べ物を処理するために、胃はより長い時間・より強い力で働き続けなければなりません。この状態が続くと、胃壁への刺激が増し、胃炎（胃の粘膜が炎症を起こした状態）が引き起こされるリスクがあります。また、胃の中に食べ物が長くとどまることで、胃酸の逆流が起きやすくなり、逆流性食道炎（胃酸が食道へ逆流して炎症を起こす疾患）につながる可能性もあります。

逆流性食道炎になると、食後の胸やけや喉の不快感、ゲップなどの症状が現れることがあります。「食後にいつも胸が苦しい」と感じる方の中には、早食いや噛まない習慣が原因の一端となっているケースも考えられます。胃の不調を繰り返している場合は、食事の内容だけでなく、食べ方そのものを見直すことが大切です。

腸への影響と消化不良・腸内環境の悪化

胃を通過した食べ物は、次に小腸・大腸へと送られます。よく噛まずに飲み込んでしまうと、胃での消化が不十分なまま腸へ送られることになり、小腸での栄養吸収の効率が下がる恐れがあります。また、未消化の食べ物が大腸に流れ込むことは、腸への負担を増やす一因となります。

腸内には数百種類、数十兆個にも及ぶ細菌が生息しており、この腸内フローラ（腸内細菌叢）のバランスが、消化・免疫・精神状態などさまざまな面に影響を与えると考えられています。未消化の食べ物が大腸に届く状態が続くと、腸内細菌の多様性が低下したりバランスが崩れたりしやすくなり、腸内環境の乱れにつながる可能性があります。その結果、便秘や下痢、腹部膨満感（おなかの張り）といった不調が生じやすくなります。

さらに、腸内環境の乱れは全身の免疫機能や血糖値のコントロールにも関係しているとされています。腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど重要な臓器であり、その健康を守るためにも、よく噛んで食べるという習慣の積み重ねが不可欠です。早食い・噛まない習慣は、胃だけでなく腸にも静かなダメージを蓄積させていると理解しておくことが大切です。

まとめ

早食い・噛まない習慣は、血糖値の急上昇や膵臓・肝臓・腸への負担を通じて、糖尿病リスクの上昇や内臓の機能低下につながる可能性があります。ながら食いや丸飲みといったNGな食べ方が積み重なることで、身体への影響は少しずつ蓄積されていきます。噛む回数を意識し、食事環境を整え、食事のリズムを規則正しく保つことが、これらのリスクを低減するための具体的な一歩です。すでに血糖値の異常や消化器の不調が気になる方は、糖尿病内科や消化器内科への受診・相談をお早めにご検討ください。

参考文献

厚生労働省「糖尿病対策」

厚生労働省「速食いと肥満の関係 -食べ物をよく「噛むこと」「噛めること」

国立国際医療研究センター糖尿病情報センター「糖尿病予備群といわれたら」

厚生労働省「メタボリックシンドローム（メタボ）とは」e-ヘルスネット