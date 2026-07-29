【令和8年熊本地震】銀座のアンテナ店に大行列 異例の入場制限 “買って支援”続々「大変ありがたい」
28日に発生した熊本県で最大震度7を観測する「令和8年熊本地震」から一夜明けた29日、東京・銀座の熊本県アンテナショップ「銀座熊本館」では、商品を買って被災地を支援しようと、多くの客が行列をつくった。
【写真】思いは一つ！異例の大行列ができた銀座の熊本県アンテナショップ
29日午後3時半、銀座のアンテナ店「銀座熊本館」では20人ほどが店の前で列をつくっていた。スタッフは「入場制限を行っています ご協力お願いいたします」と書かれた看板を持って立っていた。
店によると、開店後から多くの客が訪れているという。午後からは店内の混雑を防止するため、店の前で入場制限を行うほどになった。
店内には義援金箱も設置。買い物を終えた客が続々と善意を寄せていた。訪れた20代女性は「被害が大きそうで何か商品を買って力になれればと思って来た。多くの人が助かり、復旧が早く進んでほしい」と願っていた。
店によると、熊本県内からの物流が滞っており、一部の商品は「週末までもつか」という状況だという。それでも店の担当者は「被災された事業者の商品も置いている。多くの人が訪れていただけるのは大変ありがたい」と感謝していた。
【写真】思いは一つ！異例の大行列ができた銀座の熊本県アンテナショップ
29日午後3時半、銀座のアンテナ店「銀座熊本館」では20人ほどが店の前で列をつくっていた。スタッフは「入場制限を行っています ご協力お願いいたします」と書かれた看板を持って立っていた。
店によると、開店後から多くの客が訪れているという。午後からは店内の混雑を防止するため、店の前で入場制限を行うほどになった。
店によると、熊本県内からの物流が滞っており、一部の商品は「週末までもつか」という状況だという。それでも店の担当者は「被災された事業者の商品も置いている。多くの人が訪れていただけるのは大変ありがたい」と感謝していた。