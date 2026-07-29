キユーピーの1社提供で放送されているご長寿料理番組『キユーピー3分クッキング』。



【写真】日本テレビ版とCBCテレビ版 2種類ある『3分クッキング』のテキスト

今、SNS上ではそんな『キユーピー3分クッキング』が実は地域によって放送内容が異なり、よって市販テキストも2種類発売されているという衝撃の事実が大きな注目を集めている。



「歴史的経緯によりキユーピー3分クッキングは茨城県と福島県で番組内容が全く違うものになっていて、故にレシピ本も茨城と福島では別のものが売られてるんだけど、両県の県境に近いいわき市の書店に行ったら両方のレシピ本が並んで売られててアツかった」



とその模様を紹介したのはとさかさん（@tosaka_public）。



1960年代前半の民放テレビ黎明期に始まった同番組。当時は系列地方局が少なく、放送ネットワークも未発達だったため、キユーピー社が日本テレビ、CBCテレビの両局に企画を持ち込んだことが、現在まで続くこの状況の原因となっているようだ。



そして茨城県の日本テレビでは『東京（日本テレビ）版』が、福島県のTUFでは『名古屋（CBC）版』が放送されている。境目にあるいわき市内では両方のテレビ局が映るため、テキスト本も両方売られているということだ。



とさかさんに話を聞いた。



ーー書店で両方のレシピ本を発見されどう思われましたか。



とさか：まずは文化圏の境界線を視認できたことへの感動が先行しました。元々レシピ本が2種類あることは把握しており、「おそらく福島県いわき市まで出向けば両方のテキストが並んでいる姿を見ることができるだろう」とある程度あたりはつけていた上で訪問したため、発見というよりは確認に近い行為でしたが、改めてこの街が県境、そして関東と東北の境界線の真上にあることをありありと実感して感慨深く思った次第です。もちろん今どきは主な通販サイトで両方のテキストを取り扱っているほか、電子書籍の読み放題サービスで両方読めるものもあるので、わざわざ100km先の書店に出向かなくても読み比べ自体は可能ですが、実際に並んで売られている姿をこの目で見られたことに意味があったと思っています。



また、訪問した書店がいわき市の中でも特に県境に近い植田地区にあったため、勿来の関の向こうにあるみちのくでありながら、茨城で放送されている東京・日本テレビ版のテキストの方が潤沢に取り揃えられており、電波しかり文化圏しかり県境の壁を越えた交流が強いことを実感させられました。



それから、私自身が物心ついて以降は茨城・栃木・東京・大阪と日本テレビ版の放送エリアばかりに住んでいた関係で、どちらかというと日本テレビ版の方がなじみ深かったため、単純に福島で放送されている名古屋・CBCテレビ版のテキストの存在自体に「遠くに来た」という感覚があったのも確かです。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



とさか：実のところ「キユーピー3分クッキングは2種類存在する」というネタ自体は5年ほど前にも投稿しており、その際もかなりの反響があったため、反響の内容自体は5年前のそれに近いものがあったと感じています。すなわち、3分クッキングが2種類存在することそのものへの驚きや、それに至る歴史的経緯の奥深さ、あるいは2種類の3分クッキングを実際に視聴した人からの思い出話などです。



「2種類ある3分クッキングの境界線に近いエリアの本屋さんに行けばテキストが2種類売られている」という気づきを得たのも、5年前の投稿時に大分県の方から「ウチの地元の本屋さんでは『大分のテレビを観ている人向けのテキスト（CBCテレビ版）』と『近接する愛媛や福岡のテレビを観ている人向けのテキスト（日本テレビ版）』の両方が併売されている」という話をお聞きしたからです。



一方、改めて可視化することによりまた別の驚きがあったと考える方もいれば、2種類のテキストとは直接関係ないものの、偶然にもキユーピー3分クッキングのレシピ本そのものが両方休刊になるというニュースもあったため、それにショックを受けている方もいらしたようでした。



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SNSユーザーたちから

「好きな料理家さんが3分クッキングに出ますというアナウンスで録画していたが、我が家が日テレ版だったから、見られたのか。 もし、CBC版だったら、なぜ？ってなってた」

「最新の3分クッキングのテキストの表紙を見る限り、タイトルロゴ・土曜日企画の内容・土曜日企画周りの円の色（タイトル同色に）以外、テーマ関連の内容や写真を含めて全く同じなんですね。（講師は違うのは知っていますが、料理内容が同じなのか気になりました）」

「新潟県内、もちろん基本はCBCテレビ版が売られるのですが、なぜか時々映りもしない日テレ版を扱っていたりともすると日テレ版しか置いていない謎な書店があったりしまして」

など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは日本テレビ版、CBC版、どちらの『キユーピー3分クッキング』をご覧になっているだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）