爆発のイオンモール熊本で女性2人死亡　日本製紙八代工場で2人心肺停止　31の医療施設で停電や断水【令和8年熊本地震】

28日夕方、熊本県で最大震度7を観測する地震があり、これまでに女性3人が死亡したことが新たに確認された。

28日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、熊本・宇城市、氷川町で最大震度7を観測した。

また、震度6強を熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測した。

熊本県内の被害について、県によると28日午後10時時点で、日本製紙八代工場では、11人が工場内に閉じ込められ、このうち2人は救助されたが、心肺停止だという。

残る9人の安否はわかっていない。

また、爆発があった嘉島町の「イオンモール熊本」では、これまでに10人ほどが救助され、このうち女性2人が死亡、心肺停止だった1人も死亡が確認され、合わせて女性3人が死亡した。

さらに、八代市や宇城市など、31の医療施設では停電や断水が発生しているという。

県内では、36の市町村であわせて466カ所の避難所が開設され、2180世帯4744人が避難している。

気象庁は、被災地で猛暑が続く予報が出ていることから、熱中症に注意するよう呼びかけている。