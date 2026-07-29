7月28日、熊本県内で最大震度7を観測した地震の影響で、イオンが運営する大型商業施設「イオンモール熊本」周辺は、おだやかな"地元の日常"からはかけ離れた様子になっていた──。

【写真】さまざまな有名企業が名を連ねる「イオンモール熊本」のフロアマップ

地震が発生したのは28日16時27分のこと。当時、イオンモール熊本がある嘉島町では震度5弱を観測しており、地震発生直後、施設には多くの客が訪れていたという。地元テレビ局関係者が語る。

「XなどSNS上に地震発生直後の様子を映した動画が多く投稿されていますが、店内には当時、たくさんのお客さんがいました。夏休み期間ということもあり子供の姿も見られ、家族連れも多かった。店内に流れたアナウンスを受けてみなさん、外に避難したそうです」

同施設には東京ドームが5個ほど入る広大な敷地のなかに約160店舗が出店している。大勢の客が退避を続けるなか、イオンモールの施設内では閉店作業に当たる従業員の姿も見られたという。爆発音が聞こえたのは、地震から1時間あまりが経過した17時45分のこと。

この地震、そして爆発でイオンモールの2階部分が崩落。建物の南側は1、2階部分の一部外壁が崩壊しており、施設は骨組みがむき出しに。前出の地元テレビ局関係者が語る。

「施設内に閉じ込められた20名から30名ほどが安否不明の状態となっているようです。爆発後、多くの消防隊員が活動を続けており、現在、数人の死亡が確認されています。建物内には依然、人が取り残されている可能性もあるようです」

入居ショップリスト

同施設のホームページに掲載されているフロアマップを見ると、さまざまなショップの名前が書かれている。1階と2階のフロアにまたがって地域の特性に特化したスーパー「イオンスタイル」が入居しているが、それ以外はフロアごとにさまざまな店舗名が見受けられる。

1階はZARAやH&M、蔦屋書店や無印良品のほかフードコートが併設されており、2階はイオンシネマ熊本（映画館）のほかユニクロ、ニトリ、エディオンなどが入居している。以下、ショップを抜粋してフロアごとに列記する。

【1F】

H&M、グローバルワーク、ZARA、OWNDAYS（メガネ）、アースミュージック＆エコロジー、スターバックスコーヒー、とんかつ新宿さぼてん、イオンゆめみらい保育園、鎌倉パスタ、ビアードパパ、しゃぶ菜、アズール バイ マウジー、ABIENTOT.、アメリカンホリック、アンジェリコルーチェ、イング、エウルキューブ、オペーク ドット クリップ、グラニフ、Green Parks topic.、ATRENA FABRICA、印鑑ブティック キューイン、インキューブ、E’clat.、MUK MOCA BROWN.、織部、ギャラリーメモリアお仏壇・墓石の千寿、グローバルセレクション、zakka eQ.、サックスバー（バッグ）、くだものかふぇ、ピアサピド、九州すし市場、ビスヌ、天麩羅えびのや、イオン銀行ATM

【2F】入居店舗

アニメイト、ヴィレッジヴァンガード、ABCマートスポーツ、エディオン（家電）、ケンタッキーフライドチキン、ミスタードーナツ、ウィゴー（WEGO）、アプレ レ クール（キッズ）、ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STORE、エニィシス、エメフィール、OMNES.、ORIHICA.、靴下屋、アスビー（シューズ）、F PREMIUM-PLAZA、ガチャガチャの森、キリダシヤ、コンタクトのアイシティ、ザ・クロックハウス（時計）、サンキューマート、林檎堂、ビビン亭、イオンシネマ熊本、イオン銀行（店舗）

上記は一部であり、ほかにも多くのショップが入居している。骨組みだけになった施設の様子を見るに、地震・爆発の影響がいかに凄まじかったかがうかがえる。

イオンモール熊本は7月28日中にも公式サイトを更新。「地震による営業休止のお知らせ」と題して「2026年7月28日（火）に発生した地震の影響により、現在営業を休止しております。営業再開につきましては、安全を確認したうえで、改めて本Webサイトにてご案内いたします」としている。

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