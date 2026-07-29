東海道新幹線のダイヤ限界の理由は「熱海駅」だった。通過線なしの構造が生み出す「のぞみ13本ダイヤ」の極意
YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「『のぞみ13本ダイヤ』限界の理由は熱海駅｜東海道新幹線最大のネック、その構造と特殊性とは」と題した動画を公開した。動画では、東海道新幹線で最大のネックと呼ばれる熱海駅の特殊な構造と、過密ダイヤを支える緻密な工夫について解説している。
熱海駅はJR東日本とJR東海の境界に位置し、伊豆方面への重要な玄関口となっている。しかし、新幹線のダイヤ作成においては大きな課題を抱えている。通常、新幹線の駅は待避線や通過線を持つ4線以上の構造が基本とされるが、熱海駅は山と市街地に挟まれた狭隘な土地にあるため、半径1500mという急カーブ上に2面2線の構造しか持たない。
このため、熱海駅に停車する列車を後続列車が追い抜くことができず、ダイヤには停車列車を差し込むための意図的な空白地帯が設けられている。動画内では、もし熱海駅に通過線があれば「『のぞみ13本ダイヤ』ではなく『のぞみ15本ダイヤ』も可能であったと思われる」と推測している。
実際、熱海駅では後続の通過列車がすぐ背後に迫る中、わずか2分強の間隔で列車が連続して発着する珍しい時間帯が存在し、動画内でもその様子が検証されている。急カーブ区間で速度を落とす制約を利用しつつ、「3分に1本の密度で運転ができるのは驚異的と言えます」と、日本の鉄道技術の高さを称賛している。
さらに動画では、熱海駅の歴史についても言及している。1934年の丹那トンネル開通によって東海道本線の主要駅に昇格した経緯や、通過列車の安全を確保するため、1974年に日本で初めて本格的なホームドアが設置されたのが熱海駅であったという意外な事実も紹介された。
熱海駅は単なる通過点ではなく、地形的制約を克服するための高度な技術と、長年にわたる鉄道史の歩みが詰まった場所である。普段何気なく利用する駅の背景や構造の秘密を知ることで、これからの新幹線の旅がより奥深く、興味深いものになるだろう。
熱海駅はJR東日本とJR東海の境界に位置し、伊豆方面への重要な玄関口となっている。しかし、新幹線のダイヤ作成においては大きな課題を抱えている。通常、新幹線の駅は待避線や通過線を持つ4線以上の構造が基本とされるが、熱海駅は山と市街地に挟まれた狭隘な土地にあるため、半径1500mという急カーブ上に2面2線の構造しか持たない。
このため、熱海駅に停車する列車を後続列車が追い抜くことができず、ダイヤには停車列車を差し込むための意図的な空白地帯が設けられている。動画内では、もし熱海駅に通過線があれば「『のぞみ13本ダイヤ』ではなく『のぞみ15本ダイヤ』も可能であったと思われる」と推測している。
実際、熱海駅では後続の通過列車がすぐ背後に迫る中、わずか2分強の間隔で列車が連続して発着する珍しい時間帯が存在し、動画内でもその様子が検証されている。急カーブ区間で速度を落とす制約を利用しつつ、「3分に1本の密度で運転ができるのは驚異的と言えます」と、日本の鉄道技術の高さを称賛している。
さらに動画では、熱海駅の歴史についても言及している。1934年の丹那トンネル開通によって東海道本線の主要駅に昇格した経緯や、通過列車の安全を確保するため、1974年に日本で初めて本格的なホームドアが設置されたのが熱海駅であったという意外な事実も紹介された。
熱海駅は単なる通過点ではなく、地形的制約を克服するための高度な技術と、長年にわたる鉄道史の歩みが詰まった場所である。普段何気なく利用する駅の背景や構造の秘密を知ることで、これからの新幹線の旅がより奥深く、興味深いものになるだろう。
YouTubeの動画内容
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