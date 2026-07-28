爆発のイオンモール熊本の従業員「家族連れが多く来店」当時店内に 「ガスの臭いした」1キロ離れた場所でも大きな音 熊本で震度7の地震
熊本県で28日、最大震度7の地震が発生し、震度5弱を観測した熊本県嘉島町のイオンモール熊本では爆発が発生した。地震発生時にイオンモール熊本で働いていたアルバイト従業員に、当時の状況について聞いた。
1キロ離れた場所でも爆発音聞こえた
――地震が起きた時の状況は？
イオンモールで働いていたところ、地震が起きて揺れました。みんなで急いで外に逃げました。逃げた後も小さな揺れがずっと続いている状態でした。
――震度7を観測してから1時間後に爆発音が聞こえたという情報があるが、当時も客は多くいた？館内アナウンスなどで避難の誘導がされていた？
まだ避難が間に合っていないという状態でした。
――まだ避難が間に合っていない状況で爆発音が？
はい。
――爆発したとき、どちらにいた？
家に帰る途中で、少し離れたところにいたんですが、急に大きな音が聞こえてきて、イオンモールの方を見たら黒い煙がたくさん出ていました。
――イオンモールを離れたのはいつ？
爆発する10分前とかに帰されたので帰りました。
――爆発音はどれくらいの距離の場所で聞こえた？
道を挟んだ所にいたんですけど、そこからでも聞こえて、家に帰ったら、祖母も（爆発音が）聞こえていたという状況。
――自宅とイオンモールは直線距離でどれくらい離れている？
1キロくらい離れているところです。
――建物の2階が壊れ、閉じ込められている人が多数いるという情報があるが、実際に夕方の時間帯ということもあり、たくさんのお客さんがいた？
はい、たくさんいました。
――避難誘導は、客も従業員もとにかく外に出るように指示が出ていた？どんな様子だった？
そうですね。慌てて、大きな声を出しながら、みんな慌てていました。
当時、施設内には多くの家族連れ
――2階部分にはどんなものがある？
2階はフードコートとかがあります。
――食事をされている方もたくさんいた？
そうですね。
――どこで働いていた？そこから避難するのに大変なことは？
1階で働いていました。入り口近くのお店だったのですぐに（外に）出られました。
――爆発音が聞こえてから、救急車の音など、変わった様子は？
救急車の音は聞こえませんでした。
――他の従業員のみなさんは？
みんな家に帰っていたので、大丈夫だということでした。
――地震発生直後の館内の様子は？
みんな一斉に外に出て、スタッフの人たちが中に残ってお客さんを外に出していました。
――普段に比べてお客さんの数は？
夏休みなので家族連れがたくさん来ていて、子どもが泣いていました。
――ガスの臭いなどは？
少しガスの臭いはしていた。イオンモールから離れる2分前くらいにはもう臭いがしていました。