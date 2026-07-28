爆発のイオンモール熊本の従業員「家族連れが多く来店」当時店内に　「ガスの臭いした」1キロ離れた場所でも大きな音　熊本で震度7の地震

熊本県で28日、最大震度7の地震が発生し、震度5弱を観測した熊本県嘉島町のイオンモール熊本では爆発が発生した。地震発生時にイオンモール熊本で働いていたアルバイト従業員に、当時の状況について聞いた。

1キロ離れた場所でも爆発音聞こえた

――地震が起きた時の状況は？

イオンモールで働いていたところ、地震が起きて揺れました。みんなで急いで外に逃げました。逃げた後も小さな揺れがずっと続いている状態でした。

――震度7を観測してから1時間後に爆発音が聞こえたという情報があるが、当時も客は多くいた？館内アナウンスなどで避難の誘導がされていた？

まだ避難が間に合っていないという状態でした。

――まだ避難が間に合っていない状況で爆発音が？

はい。

――爆発したとき、どちらにいた？

家に帰る途中で、少し離れたところにいたんですが、急に大きな音が聞こえてきて、イオンモールの方を見たら黒い煙がたくさん出ていました。

――イオンモールを離れたのはいつ？

爆発する10分前とかに帰されたので帰りました。

――爆発音はどれくらいの距離の場所で聞こえた？

道を挟んだ所にいたんですけど、そこからでも聞こえて、家に帰ったら、祖母も（爆発音が）聞こえていたという状況。

――自宅とイオンモールは直線距離でどれくらい離れている？

1キロくらい離れているところです。

――建物の2階が壊れ、閉じ込められている人が多数いるという情報があるが、実際に夕方の時間帯ということもあり、たくさんのお客さんがいた？

はい、たくさんいました。

――避難誘導は、客も従業員もとにかく外に出るように指示が出ていた？どんな様子だった？

そうですね。慌てて、大きな声を出しながら、みんな慌てていました。

当時、施設内には多くの家族連れ

――2階部分にはどんなものがある？

2階はフードコートとかがあります。

――食事をされている方もたくさんいた？

そうですね。

――どこで働いていた？そこから避難するのに大変なことは？

1階で働いていました。入り口近くのお店だったのですぐに（外に）出られました。

――爆発音が聞こえてから、救急車の音など、変わった様子は？

救急車の音は聞こえませんでした。

――他の従業員のみなさんは？

みんな家に帰っていたので、大丈夫だということでした。

――地震発生直後の館内の様子は？

みんな一斉に外に出て、スタッフの人たちが中に残ってお客さんを外に出していました。

――普段に比べてお客さんの数は？

夏休みなので家族連れがたくさん来ていて、子どもが泣いていました。

――ガスの臭いなどは？

少しガスの臭いはしていた。イオンモールから離れる2分前くらいにはもう臭いがしていました。