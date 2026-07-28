【令和8年熊本地震】橋本愛、熊本地震に「胸が痛みます」 SNSで思い記す「皆さんの命が守られますように」
俳優の橋本愛が28日、自身のスレッズを更新。地元・熊本県で28日午後4時27分ごろ、最大震度7を観測する地震が発生したことを受け、思いを記した。
【画像】橋本愛、熊本地震に「胸が痛みます」
1ヶ月ぶりの更新となった橋本は「熊本での地震の知らせに胸が痛みます。皆さんの安全を心から祈っています。熱中症にもどうかお気をつけて、皆さんの命が守られますように」と呼びかけている。
同じく、芸能界から心配の声が多く上がっている。GACKTは「みんな大丈夫か？ドラマの撮影中に、九州の仲間から連絡があった。かなり揺れたと言っていた。まだ余震が続くかもしれない。火の元を確認して、すぐに避難できるよう備えておいてくれ」と呼びかけた。「くれぐれも無理はせず、怪我だけはしないように。とにかく、自分の身を守ることを最優先に動いてくれ。これ以上、大きな揺れが来ないことを心から願っている」と案じた。
鈴木亮平は「熊本の方々、九州の皆様、どうかご無事で」と呼びかけた。DAIGOは「熊本での地震、心配です。10年前も熊本での地震があったことを昨日のことのように覚えています。焦らずお気をつけください。被害が少ないことを願っています」と願った。中川翔子は「震度7、、！心配です、熊本のみなさま、揺れた地域のみなさまがどうかご無事でありますように」とつづった。
元HKT48で大分市出身の指原莉乃は「大分もかなり揺れたようですね…熊本周辺にお住まいの皆様、心配です。安全な場所にいられますように」と願った。続けて「（指原は家族や親戚と連絡取れています。ありがとうございます。）」と報告した。
Mrs.GREEN APPLEの大森元貴は「心配です。地震大丈夫ですか」と案じた。松丸亮吾は「熊本震度7、現在も地震の余震が続いているようです。とにかくまずは物が落ちて来づらく、閉じ込められにくい安全な場所に移動して、情報の収集を必ずしよう。情報媒体は、テレビ・SNS・ラジオなどなるべく多くの種類で正確な情報を…！何よりも命を優先して！」と呼びかけた。
【画像】橋本愛、熊本地震に「胸が痛みます」
1ヶ月ぶりの更新となった橋本は「熊本での地震の知らせに胸が痛みます。皆さんの安全を心から祈っています。熱中症にもどうかお気をつけて、皆さんの命が守られますように」と呼びかけている。
同じく、芸能界から心配の声が多く上がっている。GACKTは「みんな大丈夫か？ドラマの撮影中に、九州の仲間から連絡があった。かなり揺れたと言っていた。まだ余震が続くかもしれない。火の元を確認して、すぐに避難できるよう備えておいてくれ」と呼びかけた。「くれぐれも無理はせず、怪我だけはしないように。とにかく、自分の身を守ることを最優先に動いてくれ。これ以上、大きな揺れが来ないことを心から願っている」と案じた。
元HKT48で大分市出身の指原莉乃は「大分もかなり揺れたようですね…熊本周辺にお住まいの皆様、心配です。安全な場所にいられますように」と願った。続けて「（指原は家族や親戚と連絡取れています。ありがとうございます。）」と報告した。
Mrs.GREEN APPLEの大森元貴は「心配です。地震大丈夫ですか」と案じた。松丸亮吾は「熊本震度7、現在も地震の余震が続いているようです。とにかくまずは物が落ちて来づらく、閉じ込められにくい安全な場所に移動して、情報の収集を必ずしよう。情報媒体は、テレビ・SNS・ラジオなどなるべく多くの種類で正確な情報を…！何よりも命を優先して！」と呼びかけた。