【映画ランキング】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』ダントツの初登場1位！ オープニング興収22億円突破の大ヒットスタート
7月24〜26日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、イラストレイターのナガノによる大人気コンテンツを初映画化したアニメーション『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、初週金土日動員150万8500人、興収22億4000万円をあげ、初登場1位に輝いた。
【写真で見る】7月24〜26日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開4週目を迎えた『トイ・ストーリー5』が、週末金土日動員54万6500人、興収7億7300万円をあげ、先週と同順位をキープ。累計では動員597万人、興収85億円を突破した。
先週1位スタートを切った『キングダム 魂の決戦』は、週末金土日動員44万9600人、興収7億3400万円と、非常に高い稼働を見せたものの、順位を2つ下げて3位に。累計では動員214万人、興収33億円を突破した。
4位は、公開7週目を迎えた『Michael／マイケル』が、週末金土日動員13万9700人、興収2億2100万円を記録しランクイン。累計では動員435万人、興収69億円を突破した。
5位から7位は初登場。5位は、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション／超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』が、6位にはカル・ブランカー監督による北米発の人気子供向けアニメーションの劇場版シリーズ第3弾『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が、7位には、清水崇監督が主演に“FRUITS ZIPPER”の鎮西寿々歌を迎えた学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』がそれぞれランクインした。
7月24〜26日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『トイ・ストーリー５』
第3位：『キングダム 魂の決戦』
第4位：『Michael／マイケル』
第5位：『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション／超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』
第6位：『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』
第7位：『だぁれかさんとアソぼ？』
第8位：『口に関するアンケート』
第9位：『オブセッション 災愛』
第10位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
【写真で見る】7月24〜26日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開4週目を迎えた『トイ・ストーリー5』が、週末金土日動員54万6500人、興収7億7300万円をあげ、先週と同順位をキープ。累計では動員597万人、興収85億円を突破した。
4位は、公開7週目を迎えた『Michael／マイケル』が、週末金土日動員13万9700人、興収2億2100万円を記録しランクイン。累計では動員435万人、興収69億円を突破した。
5位から7位は初登場。5位は、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション／超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』が、6位にはカル・ブランカー監督による北米発の人気子供向けアニメーションの劇場版シリーズ第3弾『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が、7位には、清水崇監督が主演に“FRUITS ZIPPER”の鎮西寿々歌を迎えた学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』がそれぞれランクインした。
7月24〜26日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『トイ・ストーリー５』
第3位：『キングダム 魂の決戦』
第4位：『Michael／マイケル』
第5位：『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション／超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』
第6位：『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』
第7位：『だぁれかさんとアソぼ？』
第8位：『口に関するアンケート』
第9位：『オブセッション 災愛』
第10位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』