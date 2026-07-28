28日午後4時27分ごろ、熊本県で最大震度7を観測する強い地震がありました。

気象庁は、津波注意報を発表しました。

熊本・八代市在住の山口純子さんにお話しを聞きました。

井上貴博キャスター：

ご家族の皆さんとは連絡は取れていますか。

熊本・八代市在住 山口純子さん

主人は今仕事に行っていて、外で避難してるみたいです。

私は今自宅にいるのですが、自宅の中は冷蔵庫などが全部倒れてしまっていて、少し危険な状態でした。

2016年の熊本地震のときよりも、すごくひどい横揺れでした。前回は縦揺れだったと思いますが、今回は横揺れだったので、冷蔵庫や食器棚が全部倒れてしまい、家の中が今ぐちゃぐちゃです。

ブレーカーを自ら落としてしまったので、停電などの状況ははっきりした確認が取れていません。

井上キャスター：

周囲の状況はいかがでしょうか。

熊本・八代市在住 山口純子さん

近所の古い家が何件も倒れているという話を、近所の方からも聞きました。

近くに大きな倉庫があるのですが、その壁はだいぶ抜けて、崩れています。

倉庫には人は住んでいませんが、その他の古い家には人は住んでいると思います。

井上キャスター：

一時的にブレーカーを落としてらっしゃるとのことですが、暑さ対策も心配になってますね。

熊本・八代市在住 山口純子さん

今は日陰に入っていますが、暑さに耐えられないです。水分などを外に何も持ち出せていない状況です。

10年前も後から本震がやってきたことを考えると、家に入るのは怖いです。