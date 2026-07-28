お笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介（46）が27日配信ABEMA「今日、好きになりました。夏休み編2026」に出演。ゲストだった大人気女優のプライベートでの一面について明かす場面があった。

この日のゲストは女優の橋本環奈。スタジオでのオープニングトークで井上は「全然、関係ない話やけどさ…」と切り出しながら橋本に向かって「めちゃくちゃいい人なの」とベタ褒めした。

そして渋谷で偶然遭遇したエピソードを語り始めた。井上は美容室帰りに渋谷を歩いていると、“トントン”と叩かれて声をかけられた。「はい？」と反応すると、相手から「橋本です」と帽子とマスクを取って「環奈です！」と言われると、井上は「えぇ！？」と驚きを隠せなかったという。

「何度かお仕事ではご一緒させていただいたけど、渋谷のまあまあな場所やで？」と回想すると、橋本も恥ずかしそうに「覚えてます！」と笑顔を見せた。

このエピソードを聞いた共演者の大友花恋は「私だったら井上さん見ても素通りしちゃう」とコメントすると、井上はすかさず「声かけろや！」とツッコミを入れて笑いに変えた。