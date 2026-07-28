【いつ買う？】突然の iPhone値上げで今後どうなる！ 買い時を含めてズバリ解説します
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」にて「【いつ買う？】突然の iPhone値上げで今後どうなる！ 買い時を含めてズバリ解説します」と題した動画を公開した。本動画では、突然発表されたApple製品（特にiPhone）の値上げの背景を分析し、今後の価格動向や製品別の「買い時」についてズバリ解説している。
戸田氏はまず、為替の調整によって日本国内のiPhoneが値上げされた点について触れ、「一律で上がってないんです」と指摘。価格表を基に独自の計算を行い、iPhone 13シリーズなどの現行機において、上位モデルや大容量モデルになるほど値上げ幅が大きくなっている傾向を解説した。
続いて、秋に発売が予想される新モデルについては、「ベースの値段は間違いなく上がると思います」と断言し、平均して2割程度の価格アップになると予想。さらに、例年であれば新モデル登場後に値下げされる旧モデルの扱いについて、「今回は下がらないんじゃないかなと思うんですよ」と推測し、据え置き価格になるか、あるいは併売そのものがなくなる可能性を示唆した。
動画の後半では、MacBook AirやiPad Proなど、他のApple製品の買い時についても言及。いずれも為替や半導体価格の上昇といった影響を受けるため、新モデルが出ても旧モデルが安くなるとは限らない状況だと分析している。
結論として、戸田氏は最新機能にこだわりがないのであれば、「今の現行モデルを急いで買った方がいい」とアドバイス。相次ぐ値上げの波の中で、消費者がどのように買い時を見極めるべきか、実践的な視点を提供して締めくくった。
戸田氏はまず、為替の調整によって日本国内のiPhoneが値上げされた点について触れ、「一律で上がってないんです」と指摘。価格表を基に独自の計算を行い、iPhone 13シリーズなどの現行機において、上位モデルや大容量モデルになるほど値上げ幅が大きくなっている傾向を解説した。
続いて、秋に発売が予想される新モデルについては、「ベースの値段は間違いなく上がると思います」と断言し、平均して2割程度の価格アップになると予想。さらに、例年であれば新モデル登場後に値下げされる旧モデルの扱いについて、「今回は下がらないんじゃないかなと思うんですよ」と推測し、据え置き価格になるか、あるいは併売そのものがなくなる可能性を示唆した。
動画の後半では、MacBook AirやiPad Proなど、他のApple製品の買い時についても言及。いずれも為替や半導体価格の上昇といった影響を受けるため、新モデルが出ても旧モデルが安くなるとは限らない状況だと分析している。
結論として、戸田氏は最新機能にこだわりがないのであれば、「今の現行モデルを急いで買った方がいい」とアドバイス。相次ぐ値上げの波の中で、消費者がどのように買い時を見極めるべきか、実践的な視点を提供して締めくくった。
YouTubeの動画内容
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