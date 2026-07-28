明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、派出看護を行う看護婦会の活動がスタート
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「岐路にて」（第88回）が7月29日に放送される。
【写真】活動をスタートさせる直美（上坂樹里）としのぶ（木越明）『風、薫る』第88回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第88回あらすじ
新潟ではりんを訪ねて横沢（井上祐貴）が再びやってきて、ある事件が起きる。直美としのぶ（木越明）はいよいよ派出看護を行う看護婦会を始める。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】活動をスタートさせる直美（上坂樹里）としのぶ（木越明）『風、薫る』第88回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第88回あらすじ
新潟ではりんを訪ねて横沢（井上祐貴）が再びやってきて、ある事件が起きる。直美としのぶ（木越明）はいよいよ派出看護を行う看護婦会を始める。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。