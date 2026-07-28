J1広島が浅野拓磨の負傷を発表

サッカーJ1広島は27日、今季加入した元日本代表FW浅野拓磨の負傷を発表した。来月7日の新シーズン開幕（広島は同8日に初戦）を前に舞い込んだ“悲報”にファンも心配の声をあげている。

10年ぶりに古巣に復帰した“ジャガー”に悲報が舞い込んだ。

広島は公式サイトで「所属の浅野拓磨選手の負傷について、お知らせします」と報告。浅野は、25日に行われた非公開のトレーニングマッチで負傷。翌26日に、広島県内の病院にて検査を受けた結果、左ヒラメ筋肉離れと診断されたという。

浅野は、2022年カタールW杯の1次リーグ初戦・ドイツ戦で大金星に繋がる決勝ゴールを挙げるなど活躍。ドイツやスペインでプレーし、その圧倒的なスピードとゴールパフォーマンスから“ジャガー”の愛称で親しまれている。

開幕11日前の“最新情報”に、ファンからは「トップパフォーマンスでプレーできるまでは焦らないで治して」「1日も早く回復することを願います」「嘘だろ、、、」「早くよくなってジャガーポーズがみたい！！」「シーズン中よりは良かったと思う。しっかり治して戻ってきて」「うわ〜敵チームながらみたかった選手が…」「あらー…ジャガー早く見たかった！焦らず治してください」といった声が届いていた。



（THE ANSWER編集部）