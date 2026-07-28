「透明感、ハンパない」東京ドームを騒然とさせた奇跡の40歳、美人女優の始球式降臨が話題「何でこんなに可愛いの？」「本当に変わらない」

上戸さんの始球式が話題を集めている（C）産経新聞社

「サントリー ドリームマッチ 2026」が7月27日、東京ドームで行われ、女優の上戸彩さんが始球式に登場した。

上戸さんはCMキャラクターを務めるサントリー缶チューハイの「−196」が背中に印字された爽やかなブルーのユニホームとホワイトのワイドパンツ姿、ブルーのグラブを持って登場。

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マウンドに上がると詰めかけたファンに向けて「上戸彩と申します。もう帰りたいくらい緊張しています」と笑顔で爽やかに挨拶を行った。

右打席に原辰徳氏、左打席には高橋由伸氏、捕手役を古田敦也氏が務めるというドリームマッチならではのレジェンドOBたちが勢ぞろいとなる中、上戸さんは大きく振りかぶって投球を行うも、ボールは大きく外れ、一塁側に転々と転がる結果に。これには髪をかきあげながら、“あちゃー”と照れ笑いを見せた。