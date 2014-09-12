プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が27日、WBC世界バンタム級王者の弟・拓真（30＝同）と地元・神奈川県座間市でイベントに参加。来年2月想定の次戦の相手候補、WBA世界バンタム級スーパー王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）について初めて言及した。軽量級スター対決には意欲的で、実現しなければ5階級制覇を目指しフェザー級に挑戦する計画も明かした。

尚弥は“世紀の一戦”の激闘の疲労も癒え、イベントでは柔和な笑顔で子供たちと触れ合った。5月2日に東京ドームで中谷潤人（M・T）に3―0の判定勝ちをしてから約2カ月半。「年内はもう（試合は）ない」とし、昨年は異例の年間4試合をこなしただけに「次のメドが立っていない。今はどうしていいか分からない。これだけ（試合間隔が）空くのも久々」と苦笑いを浮かべた。

それでも夢プラン実現に向け、少しずつ準備を整えている。来年2月想定の次戦では、パウンド・フォー・パウンド（全階級を通じた最強ランキング）4位の“バム”・ロドリゲスとの対戦が有力。中谷戦がスーパーバンタム級最終戦になると示唆してきたが、4月のTikTokライブで実は「やりたい試合がある」と意中の存在をほのめかしていた。

これまで名指しは避けてきた“標的”についてこの日、初言及。所属ジムの大橋秀行会長から打診があったことを明かし「バムが対戦を望んでいるのであれば待つ、という意味での発言」と挑戦を受ける意向を明らかにした。

もちろん、その先の大偉業も見据えている。「2月あたりにできるならやるが、“延び延び”になるのであれば、そこまでこだわってはいない。自分の道を進む」。バムの動向次第では、次戦にもフェザー級に上げ、日本人初の世界5階級制覇を目指すことを力強く宣言した。

バムは先月、バンタム転級初戦を戦ったばかり。さらに1階級上の尚弥との対戦には批判的な声もあるが「体のサイズやフレームは変わらない。やってみないと分からない」。バム戦かフェザー転向か――。いずれにせよ27年もモンスターはボクシング界を席巻する。