【台風情報】台風13号は8月上旬にかけて日本へ向かって進む？ 進路は？雨･風シミュレーション
気象庁は、日本のはるか南東にあるミッドウェー諸島近海で、台風13号が発生したと発表しました。
【画像】雨はいつどこで降る？台風13号 進路予想 この先の雨･風シミュレーション 27日～
今後、徐々に勢力を強めながら西側へと進んでくる見込みです。
【27日午後4時15分発表】
・27日午後3時の実況
種別：台風
存在地域：ミッドウェー諸島近海
進行方向・速さ：西 25 km/h (14 kt)
中心気圧：1000 hPa
中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)
・28日午前3時の予報
種別：台風
存在地域：マーシャル諸島
進行方向・速さ：西 25 km/h (13 kt)
中心気圧：998 hPa
中心付近の最大風速：20 m/s (40 kt)
・28日午後3時の予報
種別：台風
存在地域：マーシャル諸島
進行方向・速さ：西 20 km/h (10 kt)
中心気圧：990 hPa
中心付近の最大風速：25 m/s (50 kt)
・29日午後3時の予報
種別：台風
勢力：強い
存在地域：ウェーク諸島
進行方向・速さ：西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧：975 hPa
中心付近の最大風速：35 m/s (65 kt)
・30日午後3時の予報
種別：台風
強さ：強い
存在地域：ウェーク島近海
進行方向・速さ：北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧：955 hPa
中心付近の最大風速：40 m/s (60 kt)
・31日午後3時の予報
種別：台風
強さ：非常に強い
存在地域：ウェーク島近海
進行方向・速さ：西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧：940 hPa
中心付近の最大風速：45 m/s (65 kt)
・8月1日午後3時の予報
種別：台風
強さ：非常に強い
存在地域：南鳥島近海
進行方向・速さ：西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧：925 hPa
中心付近の最大風速：50 m/s (100 kt)
気象庁の進路予想は、まだここまでしか出ていません。
海上を“うろうろ”と…
現時点で気象庁が出してる天気図をみてみても、進路が定まっておらず、海上を“うろうろ”としています。
この先の雨・風シミュレーション
では、この先の雨と風のシミュレーションをみてみます。まだ、予想が定まっているわけではありませんが、この先も西へ進み、8月6日ごろには、日本の東付近に位置する予想となっています。
今後の気象情報を確認するようにしてください。