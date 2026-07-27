気象庁は、日本のはるか南東にあるミッドウェー諸島近海で、台風13号が発生したと発表しました。

【画像】雨はいつどこで降る？台風13号 進路予想 この先の雨･風シミュレーション 27日～

今後、徐々に勢力を強めながら西側へと進んでくる見込みです。

【27日午後4時15分発表】

・27日午後3時の実況

種別：台風

存在地域：ミッドウェー諸島近海

進行方向・速さ：西 25 km/h (14 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)

・28日午前3時の予報

種別：台風

存在地域：マーシャル諸島

進行方向・速さ：西 25 km/h (13 kt)

中心気圧：998 hPa

中心付近の最大風速：20 m/s (40 kt)

・28日午後3時の予報

種別：台風

存在地域：マーシャル諸島

進行方向・速さ：西 20 km/h (10 kt)

中心気圧：990 hPa

中心付近の最大風速：25 m/s (50 kt)

・29日午後3時の予報

種別：台風

勢力：強い

存在地域：ウェーク諸島

進行方向・速さ：西北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧：975 hPa

中心付近の最大風速：35 m/s (65 kt)

・30日午後3時の予報

種別：台風

強さ：強い

存在地域：ウェーク島近海

進行方向・速さ：北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧：955 hPa

中心付近の最大風速：40 m/s (60 kt)

・31日午後3時の予報

種別：台風

強さ：非常に強い

存在地域：ウェーク島近海

進行方向・速さ：西北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧：940 hPa

中心付近の最大風速：45 m/s (65 kt)

・8月1日午後3時の予報

種別：台風

強さ：非常に強い

存在地域：南鳥島近海

進行方向・速さ：西北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧：925 hPa

中心付近の最大風速：50 m/s (100 kt)

気象庁の進路予想は、まだここまでしか出ていません。

海上を“うろうろ”と…

現時点で気象庁が出してる天気図をみてみても、進路が定まっておらず、海上を“うろうろ”としています。

この先の雨・風シミュレーション

では、この先の雨と風のシミュレーションをみてみます。まだ、予想が定まっているわけではありませんが、この先も西へ進み、8月6日ごろには、日本の東付近に位置する予想となっています。

今後の気象情報を確認するようにしてください。