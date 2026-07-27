【氷水】で喉越し最高！ふんわりちくわと梅わさびの氷ぶっかけうどんが酷暑の救世主

冷やし中華みたいに彩り豊かな麺と比べると、一見じみ〜な印象かもしれないこちらのうどん。が！けっしてあなどることなかれ。こう見えて、うまみ、清涼感、酸味、ふんわり感、つるりん感……と、口の中であらゆるおいしさがで大渋滞する、すっごい麺なのです！！

その名も、「ふんわりちくわと梅わさびの氷ぶっかけうどん」。

ぶっかけといっても「つゆ」は不要、うどんに氷をのっけて水をかけるだけ（！）。そのぶん、ちくわのうまみと「梅わさび」が味のかなめ♪

たたいた梅と練りわさび、刻んだみょうがと青じそをミックスした梅わさびが、ぶわっと清涼感を運んでくれますよ。

『ふんわりちくわと梅わさびの氷ぶっかけうどん』のレシピ

材料（2人分）

冷凍うどん……2玉

ちくわ……3本

〈梅わさび〉

梅干し（塩分15％）……1個

青じその葉……5枚

みょうが……1個

練りわさび……小さじ1/2

作り方

（1）冷凍うどんは耐熱皿にのせ、袋の表示どおりに電子レンジで加熱する。ざるに上げて流水でもみ洗いし、水けをきる。

（2）ちくわはごく薄い小口切りにする。青じそは細切りにする。みょうがは薄い小口切りにする。梅干しは種を取って包丁でたたき、残りの梅わさびの材料と混ぜる。

（3）器にうどんを盛り、ちくわ、梅わさびをのせる。水1/2カップを注ぎ、氷8〜10個を散らす。

ちくわはごく薄切りにし、ふんわり食感にするのがおいしさのコツ。氷水にちくわのうまみがうつるよう、よくなじませながら食べてくださいね。

さらにこのメニュー、火を一切使わずに作れるのもうれしいところ！ 暑くて暑くて、料理をする気が起きないな〜、さっぱりした麺が食べたいな〜というときには、ぜひこの「氷ぶっかけ」をお試しあれ。

藤井 恵フジイ メグミ 料理家 女子栄養大学卒業後、料理番組、フードコーディネーターのアシスタントなどを経て、独立。毎日の夕食もお弁当も、昔ながらの料理もヘルシーレシピも、気のきいたおもてなし料理までこなす実力派。考案されるレシピは味のよさと作りやすさを兼ね備えた多くの人に支持されるものばかり。等身大のライフスタイルが幅広い層の憧れとなり、注目を集めている。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年8月2日号より）