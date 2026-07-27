【氷水】で喉越し最高！ふんわりちくわと梅わさびの氷ぶっかけうどんが酷暑の救世主
冷やし中華みたいに彩り豊かな麺と比べると、一見じみ〜な印象かもしれないこちらのうどん。が！けっしてあなどることなかれ。こう見えて、うまみ、清涼感、酸味、ふんわり感、つるりん感……と、口の中であらゆるおいしさがで大渋滞する、すっごい麺なのです！！
その名も、「ふんわりちくわと梅わさびの氷ぶっかけうどん」。
ぶっかけといっても「つゆ」は不要、うどんに氷をのっけて水をかけるだけ（！）。そのぶん、ちくわのうまみと「梅わさび」が味のかなめ♪
たたいた梅と練りわさび、刻んだみょうがと青じそをミックスした梅わさびが、ぶわっと清涼感を運んでくれますよ。
『ふんわりちくわと梅わさびの氷ぶっかけうどん』のレシピ
材料（2人分）
冷凍うどん……2玉
ちくわ……3本
〈梅わさび〉
梅干し（塩分15％）……1個
青じその葉……5枚
みょうが……1個
練りわさび……小さじ1/2
作り方
（1）冷凍うどんは耐熱皿にのせ、袋の表示どおりに電子レンジで加熱する。ざるに上げて流水でもみ洗いし、水けをきる。
（2）ちくわはごく薄い小口切りにする。青じそは細切りにする。みょうがは薄い小口切りにする。梅干しは種を取って包丁でたたき、残りの梅わさびの材料と混ぜる。
（3）器にうどんを盛り、ちくわ、梅わさびをのせる。水1/2カップを注ぎ、氷8〜10個を散らす。
ちくわはごく薄切りにし、ふんわり食感にするのがおいしさのコツ。氷水にちくわのうまみがうつるよう、よくなじませながら食べてくださいね。
さらにこのメニュー、火を一切使わずに作れるのもうれしいところ！ 暑くて暑くて、料理をする気が起きないな〜、さっぱりした麺が食べたいな〜というときには、ぜひこの「氷ぶっかけ」をお試しあれ。
（『オレンジページ』2026年8月2日号より）