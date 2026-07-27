TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が27日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。不動産経済研究所が21日発表した2026年上半期（1〜6月）の首都圏（1都3県）の新築マンション1戸当たりの平均価格は、1億円の大台を上半期として初めて超えたことについて言及した。

前年同期比13・1％上昇の1億135万円となり、2年連続で過去最高を更新した。

安住アナは「住宅の価格が上がっているということは毎日ニュースで流れていますけれども、やはり住むためじゃなくお金持ちが売買のために投資用に買っているということは皆さんも知っていると思うんです。特に外国のお金持ちが売買をしているということで、外国のお金持ちのために私たちの家賃が上がるというのはなかなか納得がいかなくて、外国人の国内での権利、選挙でも今さまざま争点になります」と指摘。

そして、「外国からのお金が集まりやすいシンガポールなどは外国人が不動産を取得する時は60％課税されたり、カナダなどは外国人の不動産の取得が原則禁止になっているんですね。日本がこれに当てはまるとも思えませんけれども、ある程度制限が必要か、そんな記事が出ていました」と、東京23区の新築マンションの平均価格が1億3000万円を超えて過去最高となったというニュースを伝えた。