『GTO』第2話 “鬼塚”反町隆史、早くも解雇危機！女子生徒“結”稲垣来泉がある頼みを持ちかける
反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系／毎週月曜22時）の第2話が27日の今夜放送される。
【写真】稲垣来泉演じる女子生徒・伊藤結『GTO』第2話より
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。主演の反町が演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく姿が人気を博した。そんな伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる！
■第2話あらすじ
不登校だった健太（森本陸斗）が学校に来るようになり、さぞや生徒たちからの株も上がっただろうと上機嫌の鬼塚。しかし、学校では時代と逆行したやり方を押し通した担任教師に、1年B組の生徒が次々と低評価をつける事態に。鬼塚は、前代未聞だと息巻く中丸（近藤芳正）から、1週間後までに高評価を1人でも増やせなければ解雇だと宣告されてしまう。
何としても高評価がほしい鬼塚は早速「俺にできることがあれば何でも言ってくれ」と生徒たちのご機嫌取りを始める。しかし、そのあからさまな態度に生徒たちはうすら笑いを浮かべ、とっさに助けを求められた柏原（生見愛瑠）も、副担任とはいえ、まるで無関心。その情けない姿を見た健太は、思わず肩を落とす。
ところがその日の放課後、打開策を見出せず頭を抱える鬼塚に、女子生徒の伊藤結（稲垣来泉）が声をかけてくる。頼みを聞いてくれたら高評価をあげてもいいという結の言葉に思わず飛びつく鬼塚。なんでも、結は“マスゲーム部”を作りたいらしいのだが、入部希望者が簡単に集まるとは思えないため、ホームルームで鬼塚に一芝居打ってほしいというのだ。そして翌朝、鬼塚が言われたとおり、クラスでマスゲーム部の話を持ち出すと、健太が部長をやると名乗りを上げる…。
一方、龍之介（工藤阿須加）は鬼塚の評価急落の裏で、1年B組の誰かがタブレットに『鬼塚、はずそ』と書き込んだ事実を突き止めていた。
ドラマ『GTO』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
【写真】稲垣来泉演じる女子生徒・伊藤結『GTO』第2話より
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。主演の反町が演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく姿が人気を博した。そんな伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる！
不登校だった健太（森本陸斗）が学校に来るようになり、さぞや生徒たちからの株も上がっただろうと上機嫌の鬼塚。しかし、学校では時代と逆行したやり方を押し通した担任教師に、1年B組の生徒が次々と低評価をつける事態に。鬼塚は、前代未聞だと息巻く中丸（近藤芳正）から、1週間後までに高評価を1人でも増やせなければ解雇だと宣告されてしまう。
何としても高評価がほしい鬼塚は早速「俺にできることがあれば何でも言ってくれ」と生徒たちのご機嫌取りを始める。しかし、そのあからさまな態度に生徒たちはうすら笑いを浮かべ、とっさに助けを求められた柏原（生見愛瑠）も、副担任とはいえ、まるで無関心。その情けない姿を見た健太は、思わず肩を落とす。
ところがその日の放課後、打開策を見出せず頭を抱える鬼塚に、女子生徒の伊藤結（稲垣来泉）が声をかけてくる。頼みを聞いてくれたら高評価をあげてもいいという結の言葉に思わず飛びつく鬼塚。なんでも、結は“マスゲーム部”を作りたいらしいのだが、入部希望者が簡単に集まるとは思えないため、ホームルームで鬼塚に一芝居打ってほしいというのだ。そして翌朝、鬼塚が言われたとおり、クラスでマスゲーム部の話を持ち出すと、健太が部長をやると名乗りを上げる…。
一方、龍之介（工藤阿須加）は鬼塚の評価急落の裏で、1年B組の誰かがタブレットに『鬼塚、はずそ』と書き込んだ事実を突き止めていた。
ドラマ『GTO』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。