Prime Video：視聴ランキング：新作ドラマ『ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜』初登場1位【7/13/26 - 7/19/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、7月13日から19日までの週間視聴ランキングを発表した。
【動画】『ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜』予告編
映画部門では、7月3日から見放題独占配信がスタートしたライアン・ゴズリング主演のSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が、3週連続で首位を獲得した。
TVシリーズ部門では、7月15日から配信開始されたAmazon Original『ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜』が首位となった。親友同士のデビー（オクタヴィア・スペンサー）とジュディス（ハンナ・ワディンガム）の物語。
互いのことは何でも知っていると思っていた2人だったが、実はジュディスは法廷会計士ではなく国際的な暗殺者という誰にも明かしていない秘密があった。そんな中、ジュディスの過去を知る謎の人物が現れ、ある暗殺任務が最悪の形で失敗。そしてよからぬことに関わるデビーの夫。2人の日常は一変し、命を狙われる身となったデビーとジュディスは、逃亡生活を送ることになる。
非英語映画部門では、スペイン制作のロマンチック・ドラマ『ブルーバード』が2週連続1位となった。オンライン小説投稿サイト「Wattpad」で人気を集めたフロール・M・サルバドールのベストセラー小説を映画化。新しい街へ引っ越してきた女子高生ハズリーと、心に深い傷を抱える少年ルークが惹かれ合い、それぞれの過去や依存症、家族の問題に向き合いながら成長していく姿を描く。青春ロマンスに加え、メンタルヘルスやトラウマといったテーマも織り交ぜた作品となっている。
非英語シリーズ部門では、韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』がこの週も首位をキープした。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、7月13日から19日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。
■グローバル映画 週間TOP10
1：プロジェクト・ヘイル・メアリー
2：ひつじ探偵団
3：ブルーバード（スペイン）
4：ワーキングマン
5：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
6：君の過ち：ロンドン編（英国）
7：ビーキーパー
8：Playdate
9：レッキング･クルー
10：ザ・コンサルタント2
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜
2：エル
3：オフキャンパス
4：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
5：ジェレミー・クラークソン 農家になる
6：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
7：ザ・ボーイズ
8：私たちの青い夏
9：スパイダー・ノワール
10：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
■非英語映画 週間TOP10
1：ブルーバード（スペイン）
2：俺の過ち（スペイン）
3：私たちの過ち（スペイン）
4：君の過ち（スペイン）
5：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
6：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
7：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
8：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：タンク（ドイツ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
2：ラーク（インド）
3：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
4：LOL: Last One Laughing Poland（ポーランド）
5：イサカパトナム（インド）
6：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
7：日本三國（日本）
8：ファミリーマン（インド）
9：マトカ・キング（インド）
10：Par de ideotas（メキシコ）
【動画】『ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜』予告編
映画部門では、7月3日から見放題独占配信がスタートしたライアン・ゴズリング主演のSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が、3週連続で首位を獲得した。
TVシリーズ部門では、7月15日から配信開始されたAmazon Original『ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜』が首位となった。親友同士のデビー（オクタヴィア・スペンサー）とジュディス（ハンナ・ワディンガム）の物語。
非英語映画部門では、スペイン制作のロマンチック・ドラマ『ブルーバード』が2週連続1位となった。オンライン小説投稿サイト「Wattpad」で人気を集めたフロール・M・サルバドールのベストセラー小説を映画化。新しい街へ引っ越してきた女子高生ハズリーと、心に深い傷を抱える少年ルークが惹かれ合い、それぞれの過去や依存症、家族の問題に向き合いながら成長していく姿を描く。青春ロマンスに加え、メンタルヘルスやトラウマといったテーマも織り交ぜた作品となっている。
非英語シリーズ部門では、韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』がこの週も首位をキープした。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、7月13日から19日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。
■グローバル映画 週間TOP10
1：プロジェクト・ヘイル・メアリー
2：ひつじ探偵団
3：ブルーバード（スペイン）
4：ワーキングマン
5：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
6：君の過ち：ロンドン編（英国）
7：ビーキーパー
8：Playdate
9：レッキング･クルー
10：ザ・コンサルタント2
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜
2：エル
3：オフキャンパス
4：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
5：ジェレミー・クラークソン 農家になる
6：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
7：ザ・ボーイズ
8：私たちの青い夏
9：スパイダー・ノワール
10：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
■非英語映画 週間TOP10
1：ブルーバード（スペイン）
2：俺の過ち（スペイン）
3：私たちの過ち（スペイン）
4：君の過ち（スペイン）
5：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
6：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
7：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
8：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：タンク（ドイツ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
2：ラーク（インド）
3：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
4：LOL: Last One Laughing Poland（ポーランド）
5：イサカパトナム（インド）
6：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
7：日本三國（日本）
8：ファミリーマン（インド）
9：マトカ・キング（インド）
10：Par de ideotas（メキシコ）