アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイは予選が免除

2030年のワールドカップ（W杯）はスペイン、ポルトガル、モロッコの3か国が開催地となるが、100周年を記念してアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイの南米3か国でもそれぞれ1試合ずつが行われる予定である。

そして計6か国が共催国として自動的に出場権が与えられるが、英紙「ザ・サン」は「FIFAによる前代未聞の決定」と報じている。

大会内で1試合のみをホストすることに伴う国際サッカー連盟（FIFA）の決定により、アルゼンチンら3か国は「過酷な予選を戦う必要がなくなった」と触れた。アルゼンチンは1930年に行われた第1回大会のファイナリストだった歴史的背景への報酬として、リバー・プレートの本拠地エスタディオ・モヌメンタルでの試合開催が予定されている。

一方で、「アルゼンチンのワールドカップ出場決定は、一部の層からは快く受け止められないだろう」とし、同紙は「世界中の2300万人以上のファンが、今後の大会からアルゼンチンを追放するよう求める署名に賛同している」と言及した。

北中米大会では判定がアルゼンチン優位に働いたと不満を募らせるファンがいる一方で、8万人以上のアルゼンチンサポーターは疑惑のレフェリングによってスペインに敗れたとして決勝の再試合を要求する動きを見せているという。39歳のFWリオネル・メッシが2030年大会に関わるかは不透明ななか、前代未聞の共催大会の行方に注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）