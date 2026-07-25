「民間人だろうと殺しても構わない」移民当局が入るビルに放火　元アメリカ陸軍兵士の男を拘束　移民政策に反発か　アメリカ・ニューヨーク

アメリカ・ニューヨークで、移民当局の事務所が入るビルの敷地に男がガソリンをまいて放火する一部始終をカメラが捉えた。拘束された元アメリカ陸軍兵士の男は、移民取り締まりに反対するメッセージや複数の武器を所持していた。

一瞬で立ち上る大きな炎

アメリカ・ニューヨークで移民当局の事務所が入るビルの敷地に突然、男が放火する一部始終をカメラが捉えた。

現場は、ニューヨークにある、FBI（連邦捜査局）や、ICE（移民税関捜査局）の事務所が入るビル。

現地20日午前8時半ごろ、ビルの入り口に近づいてきた男がバケツからガソリンをまき、火を付けた。

男は、その後も炎に近づき、箱のようなものを投げつけた。

すると、周囲に爆発音が響き渡った。

現場周辺にいた人は、当時の緊迫した状況をこう話した。

目撃した男性：

すごく大きな爆発音が聞こえた。明らかに音が大きかったので、これは花火ではないと思った。

近くにいた人たちはその場に立ち尽くし、「何が起きているのか」と聞いてきたが、私も分からなかった。

駆けつけた警察官などが男を取り押さえ、火も消し止められたものの、連邦職員など3人が軽傷を負った。

捜査当局によると、拘束された男の名は、アンドリュー・アラバカ容疑者（43）。

2001年から2005年までアメリカ陸軍に所属していたという。

アラバカ容疑者は、火を付けた後、ビルに向けてエアガンを複数回、発射していた。

現場に残された、アラバカ容疑者のものとみられるカートには、移民の取り締まりに反対するメッセージが書かれていて、中には、斧やハンマー、大型ナイフなど複数の武器が入っていたという。

アラバカ容疑者は、取り押さえられた際、移民当局を非難する言葉を叫んでいて、今回の犯行は、移民当局への抗議とみられている。

取り調べに対し、「連邦職員だろうと民間人だろうと傷つけたり殺したりしても構わなかった」などと話しているということで、FBIが犯行の経緯などについて詳しく調べている。

（「イット！」7月21日放送より）