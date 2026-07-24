ヨルちゃんとおしゃべりがしたくなった飼い主さん。試しに「ワオーン」と犬語で話しかけてみたところ、ヨルちゃんが返してくれた返事があまりにも愛おしくて尊いと、多くの視聴者の心をつかみました。

「耳がすんってなるところが可愛い」「同じ感じで喋ってますね」などと大きな反響を呼び、30万回以上再生されています。

【動画：『ワオーン』と犬語を喋ってみたら、聞いていたワンコが…あまりにも尊い『お返事』】

ヨルちゃんへ犬語で話しかけてみた飼い主さん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『yoru_border』へ投稿された、ボーダーコリーの「ヨルちゃん」の様子です。この日、ヨルちゃんとおしゃべりがしたくなった飼い主さんは、犬語で話しかけてみることにしたのだそう。

「ワオーン」と、まるで本物の犬のような声で話しかける飼い主さん。するとヨルちゃんは、不思議そうな顔で飼い主さんを見つめた後、耳をぺたりと寝かせると、小さく尻尾を振り始めたのだといいます。

「遊ぼう！」と大喜びのヨルちゃん

やがてヨルちゃんは、飼い主さんに合わせるかのように「ワオーン」と鳴くと、大きく尻尾を振りながらプレイバウの姿勢を見せました。その姿は、まるで飼い主さんの犬語へ「遊ぼう！」と返事をしているかのようだったとか。

犬語でおしゃべりできたのが嬉しかったのか、その後もご機嫌な様子でたくさんおしゃべりをしながら、飼い主さんの元へ駆け寄ってきたヨルちゃん。そのあまりの喜びように、飼い主さんも思わず笑顔になったのでした。

甘えん坊のヨルちゃん

ヨルちゃんは、飼い主さんがトイレへ入るとスリッパ泥棒になり、追いかけてもらえるのを待っているのだとか。他にも、ご主人にお腹を見せて甘えたり、お散歩の帰り道には抱っこをおねだりするなど、甘えん坊な姿をたくさん見せてくれるのだそうです。

まだ犬語はリスニングすら怪しいという飼い主さんですが、飼い主さんご夫婦とヨルちゃんは、お互いを大好きな気持ちは言葉が通じなくても伝わっている様子。これからも多くの癒しを届けてくれることと思います。

この投稿へは「犬語で何て伝わったのかが気になります」「しっぽがフリフリしてるから喜んでそう」「女の子って分かっちゃうくらい可愛い！」「これ聞いてたうちの犬が遊ぼーって誘ってきました」など、犬語で話しかけてもらい嬉しそうなヨルちゃんの、あまりにも愛らしい姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと1万件を超えるいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『yoru_border』では、可愛い笑顔が印象的な甘えん坊のボーダーコリー「ヨルちゃん」と飼い主さんご夫婦との、見るだけで心がほっこりと温かくなるような楽しい日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yoru_border」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。