ホンダは2026年7月16日に、軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」のマイナーチェンジを発表し、7月17日に発売しました。

発売に先立ち、同年6月22日には先行予約の受付を開始していました。

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マイナーチェンジではN-BOX CUSTOMのフロントデザインを一新するとともに、全タイプで装備を拡充。

そんな進化したN-BOXのなかでも、最も高価なモデルとは、どのような仕様なのでしょうか。

N-BOXは2011年に初代が登場した、ホンダの軽自動車「Nシリーズ」を牽引する軽スーパーハイトワゴンです。3代目となる現行モデルは2023年10月から販売中です。

現行型では「N-BOX」「N-BOX CUSTOM」「N-BOX JOY」という3つの個性をラインナップ。

2026年上半期は10万2419台を売り上げ、登録車を含む新車販売台数において第1位を獲得しました。また、同年4月の時点でN-BOXシリーズの累計販売台数は300万台を突破しています。

2026年7月のマイナーチェンジでは、N-BOX CUSTOMのフロントデザインを変更。力強い印象のグリルに迫力のあるバンパー、常時点灯型のフロントアクセサリーLEDやスクエア形状のフォグライトの採用で、存在感を高めました。

また、全モデル共通でセンターUSBチャージャーや運転席・助手席シートバックアッパーポケットを採用し、装備を拡充しました。

マイナーチェンジに合わせて、N-BOX JOY特別仕様車「BLACK STYLE」が設定されました。内外装をブラックで加飾し、引き締まった印象とした特別仕様車です。

そして、全ラインナップの中で最も高価なモデルが「N-BOX JOY ターボ 特別仕様車 BLACK STYLE 4WD（2トーン）」です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1815mm、ホイールベースは2520mm。

エクステリアでは、N-BOX JOYのアクティブなスタイリングをベースにブラックアクセントを施しました。

ヘッドライトやHONDAエンブレム、ホイールキャップ、バンパーガーニッシュなどはブラック加飾で統一し、個性をいっそう際立たせています。

2トーン仕様のボディカラーは「スレートグレー・パール＆ブラック」「ボタニカルグリーン・パール＆ブラック」「デザートベージュ・パール＆ブラック」の3通りから選べます。

シート素材はプライムスムース×撥水ファブリック。シートのチェック柄をブラック仕様とし、アンバーのインテリアイルミネーションを追加することで、エレガントな空間に仕上げました。

両側パワースライドドアをはじめ、ステアリングヒーター、9インチHonda CONNECTナビ＋ETC2.0車載器など、上級モデルならではの便利な装備を標準搭載しています。

安全面では「ホンダセンシング」を標準搭載。衝突軽減ブレーキ、車線維持支援システム、アダプティブクルーズコントロールなど主要な機能が含まれます。

パワートレインは最高出力64PS・最大トルク104Nmを発生する直列3気筒ターボエンジンを搭載。トランスミッションはCVT、駆動方式は4WDを採用。

燃費はWLTCモードで18.3km／Lを記録しています。

なお、価格（消費税込み）は282万400円です。最安モデルの「N-BOX FF」は176万8800円で、価格差は105万1600円です。