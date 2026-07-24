誰もが羨むキャリアを築いてきたはずなのに、ある日突然、心と体が動かなくなる--。役職定年による減収、残る住宅ローン、そして消えた夫婦の会話。50代を襲う「ミッドライフクライシス」は、本人にも家族にも気づかれないまま静かに進行します。自他共に認める「勝ち組」から一転、まさかの事態に陥った50代男性の事例から、CFPの松田聡子氏がその実態と家計への影響、立て直しの道筋を解説します。

「何のためにがんばってきたんだろう」…順風満帆だったはずの55歳を襲った“異変”

神奈川県在住の熊田直樹さん（55歳・仮名）は、機械メーカーの営業職として30年あまり走り続けてきました。単身赴任もいとわず成果をあげ、営業部長や支社長だったピーク時の年収は約1,000万円。同期のなかでも早くに管理職へ昇進し、周囲からは「勝ち組」と見られる存在でした。

しかし、55歳で役職定年を迎えると、年収は750万円程度に減少。上がるばかりだった給料が初めて減少に転じました。そして、部下を率いる立場から、若手社員を支える裏方へ。自分より若い部長の指示を受けて動く立場になったのです。

「自分のポストはここが限界。あとは雇用継続でさらに収入が下がっていくだけだな……」

60歳以降の年収は400万円台まで落ちる見込みです。誰もが通る道とわかっていても、以前のようなモチベーションが湧いてきません。

家に帰っても、直樹さんに心の休まる場所はありませんでした。子どもは独立し、いまは妻と2人暮らしです。しかし、単身赴任が長かったこともあり、夫婦の会話はほとんどありません。

「なんとか働き続けなければ」と自分を励ます一方で、ふとした瞬間に「自分は何のために、がんばってきたんだろう」という問いが頭をよぎるようになりました。

その頃から、直樹さんの身に異変が起こり始めます。

不眠、めまい…「健康そのものだったのに」

直樹さんは不眠気味になり、さらに頻繁に仕事中にめまいに襲われるようになりました。最初のうちは「疲れているのかもしれない」と思う程度でしたが、徐々に吐き気なども伴うように。

若い時からずっと健康体だった直樹さん。病院に駆け込むと、告げられた診断名は「メニエール病」でした。ストレスや過労が引き金になることが多いとされる病気です。

「同僚に迷惑をかけたくない。会社を休むわけにはいかない」

懸命に仕事を続けようとしましたが、とうとう朝、体が起き上がらなくなり、休職を余儀なくされました。生活をともにしている妻でさえ、直樹さんがそこまで追い込まれていたことに気づいていませんでした。

傷病手当金が月30万円ほど受け取れるため、当面の生活に困ることはありませんが、住宅ローンはまだ1,000万円ほど残っています。毎月の返済はできても、ボーナス払いの月は貯蓄を取り崩して支払うことになります。頼みの貯蓄は転勤と教育費でなかなか貯められず、500万円ほどしかありません。

夫婦で老後資金の準備に取り組んでいる中での突然の事態に、「この先いつまで働けない状態が続くのか」――直樹さんは不安で押しつぶされそうになっています。

50代の2人に1人が直面…「見えないまま進行する」ミッドライフクライシス

直樹さんのように、「仕事は嫌いではない。でも、以前のように頑張れない」「この先の人生を考えると、急に不安になる」――。50代を迎えた頃、そんな心身の変化に戸惑う人は少なくありません。

このような状況は、「ミッドライフクライシス（中年の危機）」と呼ばれています。ミッドライフクライシスとは主に40代から60代にかけての男女に訪れる、アイデンティティや自己信頼の揺らぎ、心理的な葛藤や不安のことです。

野村総合研究所（NRI）が2025年1月、正社員として働く40代・50代の男女2,060人を対象に実施した「就労者の『ミッドライフクライシス』に関する調査」によると、40代・50代就労者の53.0%が、ミッドライフクライシスに「直面している」または「直面しているかもしれない」と自覚しています。30代では29.7%にとどまるのに対し、40代で52.1%、50代では53.9%。まさに「2人に1人」が抱える、中年期特有の危機なのです。

その原因として最も多く挙げられたのは「老化・体力の衰え」（63.3%）。次いで「経済状況・お金」（56.1%）、「自分の将来の健康」（53.6%）と続きます。役職定年による減収と住宅ローンを抱えたまま体調の異変に苦しむ直樹さんの姿は、この上位3項目をそのまま体現しているといえるでしょう。

深刻なのは、仕事への影響です。同調査では、ミッドライフクライシスの自覚がある人の74.5%が「以前と比べて仕事のパフォーマンスが低下していると感じることがある」と回答。低下の幅は「3割程度」（28.9%）が最多でした。

ここに、50代特有の悪循環が潜んでいます。老後への経済的な不安がクライシスの一因となり、仕事のパフォーマンスを低下させ、それが評価や収入のさらなる低下、最悪の場合は直樹さんのような休職による大幅な収入減を招きます。そしてその収入減が、お金の問題をいっそう増幅させるのです。

50代は本来、老後資金づくりの「ラストスパート」の時期です。ミッドライフクライシスは心の問題にとどまらず、老後の家計を直撃するリスクにほかなりません。

「外の物差し」を手放す…立て直しの4ステップ

では、直樹さんのような状況に陥ったとき、どのように心と家計を立て直せばよいのでしょうか。家計の危機を乗り越え、新しい自分を発見するための、4つのステップを提案します。

1．悩みを「見える化」する

漠然とした不安ほど、心を消耗させるものはありません。まずは悩みを「お金」「仕事」「家族」「健康」の4つの領域に書き分け、自分が何に最も不安を感じているのかを客観的に把握してみましょう。

2．休職中の家計は「収入の下限と期限」から固める

多くの場合、漠然としたお金の不安は、具体的な数字を確認することで解消できます。傷病手当金は、直近12ヵ月の標準報酬月額の平均をもとに、おおむね給与の3分の2が支給されますが、期間は支給開始日から通算1年6ヵ月が上限です。また、手当金自体は非課税でも、住民税や社会保険料の負担は休職中も続きます。

この「受け取れる額と期限」を起点に毎月の取り崩し額を試算すれば、「貯蓄であと何年持ちこたえられるか」という具体的な見通しが立つようになります。なお、住宅ローンは、返済が苦しくなってから滞納するのは避けるべきです。その前に金融機関へ相談すれば、返済期間の延長や一定期間の返済額軽減といった何らかの救済策を提案してもらえるでしょう。

3．「外の物差し」から自分の軸へ

年収や役職といった外的な評価基準は、50代以降、誰しも右肩下がりになっていきます。その物差しに固執し続けると、いつまで経っても葛藤に苦しむことになります。これまでの人生で本当に大切にしてきたもの、これからの時間で何を優先したいのかを見つめ直し、自分自身の軸で人生を再構築することが、危機を乗り越える本質的な鍵となります。

4．心身の回復と、復職への備え

休職中は回復を最優先に、十分な睡眠と規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動で心身の回復に努めましょう。復職の際には再発を防ぐため、残業の免除、時短勤務や在宅勤務への切り替え、業務量の調整といった配慮について、会社側との話し合いを持ちましょう。

なお、休職期間満了までに復職できない場合に向けて、念のため、退職金制度についても確認しておくことが大切です。とはいえ、50代の再就職はそう簡単ではありません。体調次第ではありますが、働き方を調整しながら復職を目指したいところです。

また、長年すれ違ってきた妻との関係も、この機会に向き合いたいテーマです。まずは同じ空間で過ごす時間を意識的に増やすといった小さな一歩から、接点を増やしていくとよいでしょう。

50代は、老後資金づくりの最後の追い込みであると同時に、心身の変化が表れやすい時期でもあります。大切なのは、以前と同じように働くことではなく、定年まで無理なく働き続けられる道を探すこと。その選択が老後の安心にもつながっていくでしょう。

【出典】野村総合研究所「就労者の『ミッドライフクライシス』に関する調査」（2025年1月実施） https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/20251016_1.html

松田聡子

CFP®