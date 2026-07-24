マーティン・マクドナー監督最新作『ワイルド・ホース・ナイン』ベネチア国際映画祭コンペ部門選出
『スリー・ビルボード』『イニシェリン島の精霊』のマーティン・マクドナー監督が脚本・監督を務める最新作『ワイルド・ホース・ナイン』が、イタリアで現地時間9月2日〜12日に開催される「第83回ベネチア国際映画祭」のコンペティション部門に正式出品され、ワールドプレミア上映されることが決定した。日本では2027年に公開される。
【画像】『ワイルド・ホース・ナイン』ティザービジュアル
本作は、マクドナー監督がサーチライト・ピクチャーズと再びタッグを組んだオリジナル作品。主演はジョン・マルコビッチとサム・ロックウェルが務め、スティーヴ・ブシェミ、マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラス、トム・ウェイツ、パーカー・ポージーらの出演が発表されている。
物語の舞台は、“モアイ像”で知られる世界で最も有名な孤島・イースター島（ラパ・ヌイ）。時は、1973年、チリ軍事クーデター直前。CIA長官MJ（スティーヴ・ブシェミ）の命令を受けたエージェントのクリス（ジョン・マルコビッチ）とリー（サム・ロックウェル）は、チリの首都サンティアゴから、イースター島へ派遣される。
石像に囲まれ、長年パートナーを組んできた2人が自らの重い過去や今進行中の陰謀と向き合うなか、クリスが反権力派の2人の学生（マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラス）と築いた新たな絆が、この遠く離れた楽園への旅を思わぬ方向へと導いていく。この2人のCIAのエージェントに迫りくる、想像もつかない危機とユーモラスかつ謎に満ちた展開は、どんな運命をたぐり寄せていくのか。
マクドナー監督はこれまで、『スリー・ビルボード』でアカデミー賞脚本賞を受賞し、『イニシェリン島の精霊』ではベネチア国際映画祭で最優秀脚本賞、主演のコリン・ファレルが男優賞（ヴォルピ杯）に輝いた。
世界中の映画ファンや批評家が集うベネチアで、待望の最新作がどのような評価を受けるのか注目が集まる。
【画像】『ワイルド・ホース・ナイン』ティザービジュアル
本作は、マクドナー監督がサーチライト・ピクチャーズと再びタッグを組んだオリジナル作品。主演はジョン・マルコビッチとサム・ロックウェルが務め、スティーヴ・ブシェミ、マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラス、トム・ウェイツ、パーカー・ポージーらの出演が発表されている。
石像に囲まれ、長年パートナーを組んできた2人が自らの重い過去や今進行中の陰謀と向き合うなか、クリスが反権力派の2人の学生（マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラス）と築いた新たな絆が、この遠く離れた楽園への旅を思わぬ方向へと導いていく。この2人のCIAのエージェントに迫りくる、想像もつかない危機とユーモラスかつ謎に満ちた展開は、どんな運命をたぐり寄せていくのか。
マクドナー監督はこれまで、『スリー・ビルボード』でアカデミー賞脚本賞を受賞し、『イニシェリン島の精霊』ではベネチア国際映画祭で最優秀脚本賞、主演のコリン・ファレルが男優賞（ヴォルピ杯）に輝いた。
世界中の映画ファンや批評家が集うベネチアで、待望の最新作がどのような評価を受けるのか注目が集まる。