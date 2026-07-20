元教員FPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【知らないと損】おひとり様の老後は65歳前で決まる！年金と貯金を守る5つのチェックポイント」と題した動画を公開。単身者が老後に向けて見落としがちなお金のチェックポイントを解説した。

動画では、平均的な58歳の単身女性を例に挙げ、「おひとり様だからこそ見落としやすいお金のチェックポイント」を紹介している。秋山氏は、加給年金や遺族年金、各種控除の存在から「年金というのは夫婦の方が有利」と指摘し、単身者は特に事前の準備が重要だと語る。

具体的なチェックポイントとして、まず「正確な年金額を知る」ことを挙げた。年に1度届く「ねんきん定期便」ではなく、常に最新情報を確認できる「ねんきんネット」の活用を推奨している。次に、「天引き額をシミュレーションする」ことの重要性を解説。額面ではなく、AIなどを活用して実際の手取り額を把握することが不可欠だと述べる。

さらに「実質の生活費を知る」ステップでは、世間に溢れる夫婦のデータではなく、単身者の平均データ（60代前半で約16万円）を参考にすることを提案。「これだけあれば何とか暮らせる」という自身の「最終防衛ライン」となる生活費を把握するよう促した。その上で「年金額から生活費を引いて0円になれば、今すぐ生活破綻することはない」と、老後生活のひとつの目安を提示している。加えて、医療費と介護費の備えについては、民間保険に頼りすぎるのではなく、まずは「高額療養費制度」など公的制度の限度額を正しく知るべきだと強調した。

最後に「倒れる前に準備しておく」こととして、「地域と繋がっておく」ことを挙げた秋山氏。地域包括支援センターや社会福祉協議会、信頼できる友人との繋がりが、万が一の際の大きな助けになると結論付けた。単身者の老後不安を解消し、前向きに備えるための具体的かつ実践的な知識が得られる内容となっている。

YouTubeの動画内容

04:38

正確な年金額を知るためには「ねんきんネット」を活用
06:45

実際の手取り額を知るための天引き額シミュレーション
08:48

夫婦のデータは参考にしない？単身者の「実質の生活費」を知る
12:17

医療費と介護費への備えは「公的制度の限度額」を把握する
15:01

万が一に備える「地域との繋がり」の重要性

関連記事

知らないと年10万円以上損する？6月に届く「年金・住民税の通知書」で確認すべき3つのポイント

知らないと年10万円以上損する？6月に届く「年金・住民税の通知書」で確認すべき3つのポイント

 【50代必見】個人年金とNISA、老後資金で「知らないと大損する」5つの違い

【50代必見】個人年金とNISA、老後資金で「知らないと大損する」5つの違い

 高額療養費制度の改正、月額負担増の裏に隠された「年間上限」で助かる人の条件とは

高額療養費制度の改正、月額負担増の裏に隠された「年間上限」で助かる人の条件とは
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

おかまもch | おかんのお金守るチャンネル_icon

おかまもch | おかんのお金守るチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 16.80万人 385 本の動画
堅い専門家ではなく、息子の立場から、お金のことをオカンに伝えるというチャンネルです！
youtube.com/channel/UCY_Xgod2xaEYWtsUZoKHA3w YouTube