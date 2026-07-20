◇MLB ヤンキース2-1ドジャース(日本時間20日、ヤンキー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手はヤンキースとのダブルヘッダー第2戦に「1番・DH」で先発出場し、内野安打を記録。チームは敗れたもののカードは2勝1敗で勝ち越しました。

1点を追う6回の第3打席、ゴロを放つと、一塁へ全力疾走。ベースカバーに入った相手投手と接触しそうになり、ベースを踏んだ際にはバランスを崩しかける場面もありました。

試合後、ロバーツ監督はこのプレーについて「あの1塁でのプレーについても本人に確認しましたが、問題なく乗り切れたと言っていました。かなり一安心といった様子でしたね」とケガにはつながらなかったことを明かしました。

この日は、ダブルヘッダー1試合目でタイムリーを含む2安打2打点を記録。9回完投を記録した山本由伸投手を援護しました。2試合目は3回にボテボテのゴロもラッキーな内野安打を記録。2試合で9打数3安打でした。

大谷選手はヤンキース戦前にオーソビスク(関節機能改善剤)の注射を受けたことを明かし、日本時間23日に予定されているフィリーズ3連戦の第3戦の先発回避が決定。慎重にコンディション調整を続けています。

それでも指揮官は、「今日もキャッチボールをしていましたし、総じて、今日のショウヘイにとってはいい一日だったと思います」と振り返りました。