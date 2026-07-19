◇W杯北中米大会３位決定戦 フランス ― イングランド（2026年7月18日 マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、3位決定戦が行われ、フランス（FIFAランキング3位）とイングランド（同4位）が対戦。フランスのFWキリアン・エムバペ（Rマドリード）が今大会9点目をマークした。8得点で並んでいたアルゼンチンのFWリオネル・メッシ（マイアミ）を抜いて得点ランキング単独トップに立ち、史上初の2大会連続得点王へ前進した。

前半まさかの4失点で迎えた後半3分、カウンターからMFオリセ（Bミュンヘン）のスルーパスに抜け出し、ゴール右へ流し込んだ。オリセは今大会トップの6アシスト目となった。

エムバペはメッシと歴代1位に並ぶW杯通算21得点。1大会9得点は1950年大会のブラジルのアデミール、66年大会のポルトガルのエウゼビオと並び歴代4位となった。

W杯の得点王「ゴールデンブーツ」はゴール数が同じ場合、アシスト数や得点当たりの出場時間で順位を決める。準決勝終了時で同じ8得点ながらアシスト数でエムベパを上回っていたメッシは、19日（同20日）にスペインとの決勝を残している。