MLBは前半戦の全日程が終了。ドジャースの後半戦は日本時間7月18日に敵地でのヤンキース戦から始まります。大谷翔平選手は、打者として22本塁打を放ち、数々の記録を打ち立てる前半戦となりました。

今季は日本時間4月4日のナショナルズ戦で、開幕7試合目、28打席目に待望の第1号ホームランを記録。

開幕直後は打率1割台と苦しむ時期もありましたが、この一発をきっかけに、持ち前の打撃力を発揮していきました。4月には、ドジャース歴代2位タイの53試合連続出塁を達成。デューク・スナイダー氏が持つ球団記録「58試合」に迫りました。

さらに、日本時間7月8日のロッキーズ戦では、先頭打者ホームランを放ち、メジャー通算300号に到達。日本人選手初となる大台で、メジャー9年目にして偉業を成し遂げました。

さらにその6日後の同13日には、日米通算350号となる一発も記録。この日は左膝の炎症を抱える中での出場となり、試合後には膝の水を抜く処置を行うことが発表されました。今季もオールスターゲームに選出されていましたが、大事を取って出場を見送りました。

前半戦は故障の影響を抱えながらも、節目の記録を次々と打ち立てました。ここまで92試合に出場し、打率.293、58打点、22本塁打はリーグ5位タイ、OPS.952、出塁率.403が共にリーグ3位を記録し、65得点はリーグ4位と高い成績を維持しています。

後半戦はコンディションを整えながら、さらなる本塁打量産とチームの勝利への貢献が期待されます。