『キングダム 魂の決戦』山賢人ら“飛信隊”メンバー集結 橋本環奈もサプライズで中継参加
映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）の前夜祭イベントが16日、都内で行われ、天下の大将軍を目指し、千人将・“飛信隊”の隊長として隊をまとめる主人公・信役の山賢人をはじめ、尾平役の岡山天音、澤圭役の濱津隆之、渕役の田中美央、沛浪役の真壁刀義、松左役の猪塚健太、田孝役の武田航平が登壇した。
【写真】かっこいい！スカーフを巻いたブラックコーデで登場した山賢人
飛信隊メンバーだけがそろう貴重な機会となり、山は「なかなかこういうイベントで飛信隊だけというのは限られている。撮影も2作目から乗り越えてきたメンバーなのでうれしいですね」と喜びを語った。
岡山も「とってもうれしいですし、続編を撮れることによって、新しい面々もいますけど、飛信隊のメンバーと再会して戦えるというのが、現場でも興奮したのを覚えています」と振り返り、シリーズをともに歩んできた仲間との再会を喜んだ。
さらに軍師として“飛信隊”を支える河了貂役の橋本環奈が福岡のシネマコンサート会場からリモートでサプライズ参加し「福岡は爆盛り上がってます、すごい熱気です！」と現地の様子を伝えた。
山との共演について話題が及ぶと、橋本は「作品を重ねるごとにアクションもどんどんカッコよくなって、難しいだろうな、大変だろうなと。どんどんいろんな人と戦っていって、賢人くん自身が“戦える人”になってるんだなという印象でした。本当にすごいなと近くで見せてもらっています」と称賛。山は「ありがとうございます！戦える人になりました！」と照れ笑いを浮かべ、キャスト陣からも拍手が送られた。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年公開）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
【写真】かっこいい！スカーフを巻いたブラックコーデで登場した山賢人
飛信隊メンバーだけがそろう貴重な機会となり、山は「なかなかこういうイベントで飛信隊だけというのは限られている。撮影も2作目から乗り越えてきたメンバーなのでうれしいですね」と喜びを語った。
さらに軍師として“飛信隊”を支える河了貂役の橋本環奈が福岡のシネマコンサート会場からリモートでサプライズ参加し「福岡は爆盛り上がってます、すごい熱気です！」と現地の様子を伝えた。
山との共演について話題が及ぶと、橋本は「作品を重ねるごとにアクションもどんどんカッコよくなって、難しいだろうな、大変だろうなと。どんどんいろんな人と戦っていって、賢人くん自身が“戦える人”になってるんだなという印象でした。本当にすごいなと近くで見せてもらっています」と称賛。山は「ありがとうございます！戦える人になりました！」と照れ笑いを浮かべ、キャスト陣からも拍手が送られた。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年公開）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。