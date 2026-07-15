“諸事情”で途中退席！ 酔っ払ったスザンヌが大失態「ロングブーツに全部…」
タレントのスザンヌが14日、ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#1にスタジオゲストとして出演。現在の意外な仕事を明かし、MCのニューヨーク、さらば青春の光を驚かせた。
【写真】ママと思えない！スザンヌ、美スタイルに衝撃 与論島で解放感
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。2026年1月にシーズン5作目となる『愛のハイエナ season5』を放送し、3月には番組初のリアルイベントも実施。シリーズを重ねるごとにSNSを中心に大きな反響を呼び、番組関連動画の総再生数（※シリーズ関連動画の累計）は9億回を超えるなど、ABEMAを代表する人気バラエティ番組のひとつだ。
スザンヌは、プライベートの飲み仲間について告白。「ヘキサゴンで一緒だった里田まいちゃんとか木下優樹菜ちゃんとか、そういうメンバーでみんなで飲んでカラオケして」と、華やかな交友関係を明かした。
しかし、お酒の失敗談についての話題になると、「『グータンヌーボ』っていう番組で、カメラしかなくてスタッフさんもいなかったから、自分がどれくらい飲んでるか全然分からなくなっちゃって」と過去の大失態を回顧。「その時ロングブーツを履いてたんですけど、ロングブーツに全部…キラキラ（吐いてしまった）」と衝撃の事実を明かした。
「トイレで全部吐いて、（ブーツの上を）閉じてマネージャーさんに渡して、そのままおぶられて帰った」と振り返ると、「それ放送したんですか？」と驚いたMC陣に、「放送されてるんですけど、『諸事情で途中いなくなりました』って」と語り、スタジオ一同は爆笑となった。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAで無料配信中。
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『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。2026年1月にシーズン5作目となる『愛のハイエナ season5』を放送し、3月には番組初のリアルイベントも実施。シリーズを重ねるごとにSNSを中心に大きな反響を呼び、番組関連動画の総再生数（※シリーズ関連動画の累計）は9億回を超えるなど、ABEMAを代表する人気バラエティ番組のひとつだ。
しかし、お酒の失敗談についての話題になると、「『グータンヌーボ』っていう番組で、カメラしかなくてスタッフさんもいなかったから、自分がどれくらい飲んでるか全然分からなくなっちゃって」と過去の大失態を回顧。「その時ロングブーツを履いてたんですけど、ロングブーツに全部…キラキラ（吐いてしまった）」と衝撃の事実を明かした。
「トイレで全部吐いて、（ブーツの上を）閉じてマネージャーさんに渡して、そのままおぶられて帰った」と振り返ると、「それ放送したんですか？」と驚いたMC陣に、「放送されてるんですけど、『諸事情で途中いなくなりました』って」と語り、スタジオ一同は爆笑となった。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAで無料配信中。